Твои полки просят о помощи! Почему люди собирают ненужные вещи — объяснила психолог

Такая красивая коробочка, вроде и не нужна, но выбросить жалко! А это — красивая лента, сахар из кафе, пакет с пакетами, платье 2007 года, для которого когда-нибудь похудею… Если тебе знакомо это ощущение, в нашем материале ты узнаешь, почему люди собирают ненужные вещи, о чем это говорит и как с этим бороться.

Почему люди собирают ненужные вещи — объяснение психолога

Психолог и арт-терапевт Валентина Жемчужникова рассказала Вікнам, почему людям нравится коллекционировать хлам. Поэтому читай обо всем подробно в нашем материале и узнавай свои подсознательные желания.

Само понятие ненужных вещей довольно относительно. Для кого-то большое количество вещей, например десятое платье в шкафу, это уже сбор хлама. А кто-то собирает огромное количество красивых коробочек, подарочных пакетов, пустых баночек из-под крема, которые просто жалко выбросить.

Причин такого коллекционирования может быть несколько:

Человек из бедной семьи, где с детства нужно было экономить до мелочей, где за испорченную или выброшенную вещь ругали или даже били.

Если человек психологически не отделился от родителей, то эту модель семьи он возьмет и в свою взрослую жизнь, — объясняет психолог.

Это распространенный случай у многих пожилых людей, которые прошли через голод, раскулачивание и подобные моменты жизни. Тут уже страх остаться ни с чем настолько сильный, что он не поддается никаким рациональным объяснениям.

Собирание хлама также является чертой тревожных людей, которые постоянно боятся что-то выбросить, потому что “вдруг пригодится”. Им действительно кажется, что понадобится все. Или вдруг наступят тяжелые времена, а это уменьшит потребности.

Как отличать коллекционирование от скапливания

Коллекционирование исходит из удовольствия. Человек может знать все о каждом предмете своей коллекции, истории ее создания. Он периодически просматривает ее, возможно, с кем-то обменивается, ищет другие экземпляры для пополнения коллекции, увлеченно показывает другим, рассказывает об этих вещах.

Накопление ненужного идет от тревоги и страха остаться без этих вещей.

На самом деле люди редко используют эти вещи, они пj пылью. Их основная цель — снизить тревогу и успокоить человека просто наличием их в доме, — говорит психолог.

Подобное коллекционирование, с одной стороны, может уменьшить проявления тревоги и быть утешением, но психолог считает, что это скорее бегство от проблемы, чем способ ее преодоления.

Пользы от накопления вещей я не вижу, если честно. Вред от собирания вещей как раз в том, что человек “заваливает” свою проблему вещами.

Поскольку тревога негативно влияет на жизнь во всех сферах, то человек даже с кучей ненужных вещей вряд ли будет чувствовать себя довольным и счастливым. Поэтому тебе следует просмотреть все, что скрывается в пакете с пакетами.

Как избавиться от привычки коллекционировать хлам — советы психолога

Прежде всего необходимо разобраться в себе. Обдумать, что тревожит тебя в этот момент, в тот, когда ты собираешь вещи, почему не можешь отказаться от них. Часто к вещам есть эмоциональная привязка, дорогая человеку. Но если таковая отсутствует, можно смело избавляться от лишнего.

Обдумай такие вопросы и попробуй дать на них честный ответ:

Для чего я все это собираю? Действительно ли я использую эти вещи? Действительно ли я нахожусь в столь сложном финансовом положении, что не проживу без этой десятой коробочки из-под чая? Замечаю ли я, что история жизни моих родителей (и моего детства) не такая же, как у меня сейчас? Что сейчас другое время — нет голода, бедности и дефицита, я более обеспечен(-а)? Меня никто не будет ругать, если я что-то выброшу. Что эти вещи занимают пространство в квартире и от них больше пыли, чем пользы.

Что касается пожилых людей, если накопление не переходит в своеобразную “патологию”, когда вся квартира завалена вещами и негде пройти, и других проявлений сильной тревоги нет, психолог советует оставить все как есть.

Ведь у них в жизни было много сложных моментов и прессинга. Вместо выбрасывания вещей, требований ничего не собирать и претензий лучше спросить, чего бы им хотелось, что бы их успокоило, на что они были бы готовы обменять свои коробочки?

Поэтому если этот материал заставил тебя задуматься о том, действительно ли нужно собирать пустые коробочки, баночки или что-нибудь другое, обязательно сделай это. Так ты избавишься от лишнего не только на полочках, но и в голове, откроешь для себя что-то новое.

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