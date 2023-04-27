Твои полки просят о помощи! Почему люди собирают ненужные вещи — объяснила психолог

Такая красивая коробочка, вроде и не нужна, но выбросить жалко! А это — красивая лента, сахар из кафе, пакет с пакетами, платье 2007 года, для которого когда-нибудь похудею… Если тебе знакомо это ощущение, в нашем материале ты узнаешь, почему люди собирают ненужные вещи, о чем это говорит и как с этим бороться.
Психолог и арт-терапевт Валентина Жемчужникова рассказала Вікнам, почему людям нравится коллекционировать хлам. Поэтому читай обо всем подробно в нашем материале и узнавай свои подсознательные желания.
Само понятие ненужных вещей довольно относительно. Для кого-то большое количество вещей, например десятое платье в шкафу, это уже сбор хлама. А кто-то собирает огромное количество красивых коробочек, подарочных пакетов, пустых баночек из-под крема, которые просто жалко выбросить.
Причин такого коллекционирования может быть несколько:
Если человек психологически не отделился от родителей, то эту модель семьи он возьмет и в свою взрослую жизнь, — объясняет психолог.
Если человек психологически не отделился от родителей, то эту модель семьи он возьмет и в свою взрослую жизнь, — объясняет психолог.
Фото: Pexels
Коллекционирование исходит из удовольствия. Человек может знать все о каждом предмете своей коллекции, истории ее создания. Он периодически просматривает ее, возможно, с кем-то обменивается, ищет другие экземпляры для пополнения коллекции, увлеченно показывает другим, рассказывает об этих вещах.
Накопление ненужного идет от тревоги и страха остаться без этих вещей.
На самом деле люди редко используют эти вещи, они пj пылью. Их основная цель — снизить тревогу и успокоить человека просто наличием их в доме, — говорит психолог.
На самом деле люди редко используют эти вещи, они пj пылью. Их основная цель — снизить тревогу и успокоить человека просто наличием их в доме, — говорит психолог.
Подобное коллекционирование, с одной стороны, может уменьшить проявления тревоги и быть утешением, но психолог считает, что это скорее бегство от проблемы, чем способ ее преодоления.
Пользы от накопления вещей я не вижу, если честно. Вред от собирания вещей как раз в том, что человек “заваливает” свою проблему вещами.
Пользы от накопления вещей я не вижу, если честно. Вред от собирания вещей как раз в том, что человек “заваливает” свою проблему вещами.
Поскольку тревога негативно влияет на жизнь во всех сферах, то человек даже с кучей ненужных вещей вряд ли будет чувствовать себя довольным и счастливым. Поэтому тебе следует просмотреть все, что скрывается в пакете с пакетами.
Прежде всего необходимо разобраться в себе. Обдумать, что тревожит тебя в этот момент, в тот, когда ты собираешь вещи, почему не можешь отказаться от них. Часто к вещам есть эмоциональная привязка, дорогая человеку. Но если таковая отсутствует, можно смело избавляться от лишнего.
Обдумай такие вопросы и попробуй дать на них честный ответ:
Что касается пожилых людей, если накопление не переходит в своеобразную “патологию”, когда вся квартира завалена вещами и негде пройти, и других проявлений сильной тревоги нет, психолог советует оставить все как есть.
Ведь у них в жизни было много сложных моментов и прессинга. Вместо выбрасывания вещей, требований ничего не собирать и претензий лучше спросить, чего бы им хотелось, что бы их успокоило, на что они были бы готовы обменять свои коробочки?
Поэтому если этот материал заставил тебя задуматься о том, действительно ли нужно собирать пустые коробочки, баночки или что-нибудь другое, обязательно сделай это. Так ты избавишься от лишнего не только на полочках, но и в голове, откроешь для себя что-то новое.
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