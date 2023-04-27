Твої полиці просять допомоги! Чому люди збирають непотрібні речі — пояснила психологиня

Така гарна коробочка, наче й не потрібно, але ж викинути шкода! А це — гарна стрічка, цукор із кав’ярні, пакет з пакетами, сукня 2007 року, для якої колись схудну… Якщо тобі знайоме це відчуття, в нашому матеріалі ти дізнаєшся, чому люди збирають непотрібні речі, про що це свідчить та як із цим боротися.
Психологиня та арт-терапевтка Валентина Жемчужникова розповіла Вікнам, чому людям подобається колекціонувати непотріб. Тому читай про все детально в нашому матеріалі та пізнавай свої підсвідомі бажання.
Саме поняття непотрібних речей є доволі відносним. Для когось велика кількість речей, наприклад десяте плаття в шафі, — це вже збирання мотлоху. А хтось збирає величезну кількість красивих коробочок, подарункових пакетів, порожніх баночок з-під крему, які просто шкода викинути.
Причин такого колекціонування може бути кілька:
Якщо людина психологічно не відокремилася від батьків, то цю модель сім’ї вона візьме і у своє доросле життя, — пояснює психологиня.
Якщо людина психологічно не відокремилася від батьків, то цю модель сім’ї вона візьме і у своє доросле життя, — пояснює психологиня.
Фото: Pexels
Колекціонування виходить із задоволення. Людина може знати все про кожен предмет своєї колекції, історію її створення. Вона періодично переглядає її, можливо, з кимось обмінюється, шукає інші екземпляри для поповнення колекції, захоплено показує іншим, розповідає про ці речі.
Натомість накопичування непотрібних речей йде від тривоги та страху залишитися без цих речей.
Насправді люди рідко використовують ці речі, вони припадають пилом. Їхня основна мета — знизити тривогу і заспокоїти людину просто тим, що вони десь у будинку є, — каже психологиня.
Насправді люди рідко використовують ці речі, вони припадають пилом. Їхня основна мета — знизити тривогу і заспокоїти людину просто тим, що вони десь у будинку є, — каже психологиня.
Подібне колекціонування, з одного боку, може зменшити прояви тривоги та бути способом втіхи, але психологиня вважає, що це скоріше втеча від проблеми, ніж спосіб її подолання.
Користі від накопичення речей я не бачу, якщо чесно. Шкода від збирання речей якраз у тому, що людина “завалює” свою проблему речами.
Користі від накопичення речей я не бачу, якщо чесно. Шкода від збирання речей якраз у тому, що людина “завалює” свою проблему речами.
Оскільки тривога негативно впливає на життя в усіх сферах, то людина навіть із купою непотрібних речей навряд чи почуватиметься задоволеною та щасливою. Тому тобі варто переглянути все те, що ховається в пакеті з пакетами.
Передусім необхідно розібратися в собі. Обдумати, що саме тривожить тебе в цей момент, у той, коли ти збираєш речі, чому не можеш відмовитися від них. Часто до речей є емоційна прив’язка, дорога людині. Але якщо такої немає, можна сміливо позбуватися зайвого.
Обдумай такі питання та спробуй дати на них чесну відповідь:
Щодо літніх людей, якщо накопичення не переходить у своєрідну “патологію”, коли вся квартира завалена речами та ніде пройти, та інших проявів сильної тривоги немає, психологиня радить залишити все як є.
Адже в них у житті було багато складних моментів та пресингу. Замість викидання речей, вимог нічого не збирати і претензій краще запитати, чого б їм хотілося, що б заспокоїло їх, на що вони були б готові обміняти свої коробочки?
Тому, якщо цей матеріал змусив тебе задуматися про те, чи справді потрібно збирати порожні коробочки, баночки чи щось інше, обов’язково зроби це. Так ти позбудешся зайвого не тільки на поличках, а й у голові, відкриєш для себе щось нове.
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