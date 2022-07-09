Мотлох із твого гардероба може приносити користь! Читай, куди здати непотрібні речі в Києві

Яскрава реклама, колосальні знижки та розпродажі, а також задоволення від процесу шопінгу змушують людей купувати все більше й більше речей. Але чорною стороною так званої fast fashion (швидкої моди) є глобальна екологічна криза.

На жаль, в Україні поки немає заводів із перероблення текстильних відходів. Проте нам доступний інший варіант — високотемпературне спалювання непотрібних речей.

Видання Вечірній Київ розповіло, куди здати старий одяг в Києві та чому це важливо.

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Чи безпечне спалювання текстилю

Високотемпературне спалювання текстилю безпечне для навколишнього середовища, а також є джерелом поповнення електроенергії.

Ти можеш задати непотрібне ганчір’я в Центр управління відходами, який і займається утилізацією текстилю. Проте краще віддавати лише зовсім непридатні для носіння одяг та взуття, а також обрізки тканин тощо.

Якщо ж речі тобі більше не потрібні, але вони в хорошому стані, то віддай їх на благодійність. Комусь вони стануть у пригоді.

Куди здати непотрібний одяг в Києві

Існує кілька способів здати речі на утилізацію:

прийти за адресою: м. Київ, вул. Полковника Шутова, 16 (завод Аналітприлад ). Години роботи: 10:00-16:00 з понеділка по п’ятницю;

). Години роботи: 10:00-16:00 з понеділка по п’ятницю; надіслати Новою поштою (доставлення власним коштом);

замовити вивіз за твоєю адресою у Києві.

Утилізація непотрібного текстилю коштує 10 грн/кг.

Якщо в тебе виникли якісь запитання, то можеш подзвонити на гарячу лінію: +38 (098) 043-03-03.

Чому це важливо

Не тільки Україна, а й увесь світ потерпає від завалення ганчір’ям. Адже статистика говорить, що щороку люди продукують 13 млн км джинсової тканини. З них тільки 400 млн метрів — залишки від виробництва!

А ще ж є інші види тканин. Їх вистачить на те, щоб повністю покрити поверхню Землі кілька разів.

За даними Агентства з охорони навколишнього середовища США (EPA), обсяг текстильного сміття у світі збільшився на 811% за останні 60 років.

Та нині цю проблему допоможе розв’язати спалення, унаслідок якого ще й отримують електроенергію.

Іноді буває таке, що купуєш кофтинку, а після першого прання вона втрачає свою форму й висить, наче ганчір’я. Одразу хочеться її викинути та купити нову. На це й налаштована швидка мода — заохочення споживати більше.

Персональна стилістка і lifestyle-блогерка Анна Ткаченко розповіла, як купити якісний одяг з першого разу та не витрачати гроші й нерви на непотрібні речі.

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