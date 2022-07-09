Старье из твоего гардероба может приносить пользу! Читай, куда сдать ненужные вещи в Киеве

Яркая реклама, колоссальные скидки и распродажи, а также удовольствие от процесса шоппинга заставляют людей покупать все больше и больше вещей. Но черной стороной так называемой fast fashion (быстрой моды) является глобальный экологический кризис.
К сожалению, в Украине пока нет заводов по переработке текстильных отходов. Однако нам доступен другой вариант — высокотемпературное сжигание ненужных вещей.
Издание Вечерний Киев рассказал, куда сдать старую одежду в Киеве и почему это важно.
Высокотемпературное сжигание текстиля безопасно для окружающей среды, а также является источником пополнения электроэнергии.
Ты можешь сдать ненужную ветошь в Центр управления отходами, который и занимается утилизацией текстиля. Однако лучше отдавать только совсем непригодную для ношения одежду и обувь, а также обрезки тканей и т.п.
Если же вещи тебе больше не нужны, но они в хорошем состоянии, отдай их на благотворительность. Кому-то они пригодятся.
Существует несколько способов сдать вещи на утилизацию:
Утилизация ненужного текстиля стоит 10 грн/кг.
Если у тебя возникли вопросы, то можешь позвонить на горячую линию: +38 (098) 043-03-03.
Не только Украина, но и весь мир страдает от завалов тряпок. Ведь статистика говорит, что каждый год люди продуцируют 13 млн км джинсовой ткани. Из них только 400 млн метров — остатки от производства!
А еще есть другие виды тканей. Их хватит на то, чтобы полностью покрыть поверхность Земли несколько раз.
По данным Агентства по охране окружающей среды США (EPA), объем текстильного мусора в мире увеличился на 811% за последние 60 лет.
Но сейчас эту проблему поможет решить сожжение, в результате которого еще и получают электроэнергию.
Иногда бывает такое, что покупаешь кофточку, а после первой стирки она теряет свою форму и висит, как тряпка. Сразу хочется ее выбросить и купить новую. На это и настроена быстрая мода — поощрение потреблять больше.
Персональная стилистка и lifestyle-блоггер Анна Ткаченко рассказала, как купить качественную одежду с первого раза и не тратить деньги и нервы на ненужные вещи.
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