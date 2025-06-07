Історії Розповіді

Тягне мотлох додому: як розпізнати синдром Плюшкіна і у чому небезпека

Анастасія Жиденко, редакторка сайту 07 Червня 2025, 14:00
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Фото BBC

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