Тягне мотлох додому: як розпізнати синдром Плюшкіна і у чому небезпека

Фото BBC Сьюзан Ліндо із Англії ніколи не вважала себе хворою. Вона думала, що її дім, завалений коробками, старими речами й невикористаними предметами, просто результат ліні. Але одне інтерв’ю на місцевому радіо змінило її життя. Її історію розповіли в BBC News Україна. Дім, заповнений сміттям Сьюзан, як і багато інших, страждає на силогоманію — патологічне накопичення. У її будинку одна з кімнат повністю непридатна до використання, а щоб дістатись до ліжка, жінка змушена щовечора перелазити через гори пакетів.Проте усе змінилося після участі в ефірі BBC Radio Tees. Там Сьюзан вперше почула, що її поведінка — це не лінощі чи неохайність, а форма психічного розладу! Крім емоційного тягаря, ось таке накопичення речей несе й реальні загрози. Спеціалісти пожежної служби застерегли Сьюзан: Захаращене житло може заблокувати шляхи евакуації й пришвидшити поширення вогню. Це налякало Сьюзан. У їхньому з чоловіком домі є лише один вихід — інші двері заблоковані баками та речами. Якщо станеться пожежа, ми навряд чи виберемося. Читати на тему Твої полиці просять допомоги! Чому люди збирають непотрібні речі — пояснила психологиня Пакети, стрічки, пусті баночки, папірці, старий одяг і ще купа всього непотрібного! Чому люди збирають мотлох — розбір психологині. Проблема, коріння якої з дитинства Свою схильність до накопичення Сьюзан пов’язує з дитинством. — Мої батьки були такі ж самі. Я виросла в будинку, де все зберігалося. Ніхто не прибирав сміття. Насправді синдром накопичення — це не рідкість. За словами консультантки благодійної організації Let’s Connect Рейчел Беббінгтон, таких історій у світі чимало. — Ми бачимо зростання запитів. Люди бояться, соромляться і часто не усвідомлюють масштабу проблеми. Таке накопичення може бути результатом тривоги, втрат або травм. Сьюзан вже намагалася боротися з безладом. У 2021 році вона навіть взяла участь у телевізійному шоу, під час якого її будинок розчистили. Але з часом звичка повернулася. Проте цього разу вона налаштована рішуче. Свої речі жінка тепер поступово віддає благодійним магазинам. І це приносить їй задоволення. Я знаю, що роблю щось добре. Щодня жінка виділяє 10 хвилин на прибирання, щоб не перевантажувати себе. Тож чекати ідеального моменту не варто. Він може ніколи не настати. А зробити перший крок до розвʼязання проблеми — це вже велика перемога! Раніше ми розповідали, як розпізнати біполярний розлад у дитини та до кого звертатися. А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе. Теги: Здоров'я Якщо побачили помилку, виділіть її, будь ласка, та натисніть Ctrl + Enter