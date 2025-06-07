Тягне мотлох додому: як розпізнати синдром Плюшкіна і у чому небезпека

Сьюзан Ліндо із Англії ніколи не вважала себе хворою. Вона думала, що її дім, завалений коробками, старими речами й невикористаними предметами, просто результат ліні. Але одне інтерв’ю на місцевому радіо змінило її життя.

Її історію розповіли в BBC News Україна.

Дім, заповнений сміттям

Сьюзан, як і багато інших, страждає на силогоманію — патологічне накопичення. У її будинку одна з кімнат повністю непридатна до використання, а щоб дістатись до ліжка, жінка змушена щовечора перелазити через гори пакетів.

Проте усе змінилося після участі в ефірі BBC Radio Tees. Там Сьюзан вперше почула, що її поведінка — це не лінощі чи неохайність, а форма психічного розладу!

Крім емоційного тягаря, ось таке накопичення речей несе й реальні загрози. Спеціалісти пожежної служби застерегли Сьюзан:

Захаращене житло може заблокувати шляхи евакуації й пришвидшити поширення вогню.

Це налякало Сьюзан. У їхньому з чоловіком домі є лише один вихід — інші двері заблоковані баками та речами.

Якщо станеться пожежа, ми навряд чи виберемося.

Проблема, коріння якої з дитинства

Свою схильність до накопичення Сьюзан пов’язує з дитинством.

— Мої батьки були такі ж самі. Я виросла в будинку, де все зберігалося. Ніхто не прибирав сміття.

Насправді синдром накопичення — це не рідкість. За словами консультантки благодійної організації Let’s Connect Рейчел Беббінгтон, таких історій у світі чимало.

— Ми бачимо зростання запитів. Люди бояться, соромляться і часто не усвідомлюють масштабу проблеми.

Таке накопичення може бути результатом тривоги, втрат або травм.

Сьюзан вже намагалася боротися з безладом. У 2021 році вона навіть взяла участь у телевізійному шоу, під час якого її будинок розчистили. Але з часом звичка повернулася. Проте цього разу вона налаштована рішуче. Свої речі жінка тепер поступово віддає благодійним магазинам. І це приносить їй задоволення.

Я знаю, що роблю щось добре.

Щодня жінка виділяє 10 хвилин на прибирання, щоб не перевантажувати себе.

Тож чекати ідеального моменту не варто. Він може ніколи не настати. А зробити перший крок до розвʼязання проблеми — це вже велика перемога!

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