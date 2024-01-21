Два года в разлуке молился, чтобы она была жива: трогательная история любви пограничников Ильи и Алины

Пограничников Илью и Алину полномасштабная война разлучила в оккупированном Мариуполе. Девушку освободили из неволи в октябре 2022 года.

С тех пор она ждала возвращения любимого. За это долгое время от него не было никаких известий. Но уже 3 января этого года раздался звонок.

Это был ее Илья, вернувшийся во время наибольшего обмена с начала полномасштабной войны.

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Сейчас Илья проходит реабилитацию и, наконец, имеет возможность крепко держать свою невесту за руку.

У меня не было никаких известий. Ни о родителях, ни об Алине.

Влюбленные до полномасштабной войны были коллегами: пограничниками-кинологами. 24 февраля встретили вместе в Мариуполе. Когда Илье нужно было ехать на завод Ильича, кто-то крикнул, что девушек собирают в одном месте.

Тогда мужчина отдал собак любимой, поцеловал ее и сказал, что им удастся пройти вместе через все испытания судьбы, поэтому Алина должна держаться.

Он сказал, что любит. Я просто не могла сдаться.

Позже оба попали во вражеский плен, где не имели никакого известия друг о друге. Мужчина рассказывает, что думал его любимой вообще нет в живых.

Однако после пяти месяцев неволи Алине все же удалось вернуться домой. А уже после реабилитации она продолжила службу. В то время о судьбе девушки ее любимый Илья ничего не знал. Говорит, только молил Бога, чтобы Алина была жива и здорова.

Но уже в этом году сразу после Нового года Илья вернулся домой.

В плену я знал наизусть номера, на которые мне нужно позвонить. А когда вернулся, попросил у человека телефон и несколько секунд не знал, куда нажимать и что с ним делать.

Первым позвонил по телефону отцу. Папа сначала не понял, кто звонит, а потом начались крики, пищание и слезы радости. Илья сразу спросил отца, что с Алиной.

Очень боялся, что он скажет, что ее нет.

После почти двух лет разлуки влюблены снова вместе. И как только Илья выйдет из госпиталя, говорят, поженятся.

В планах жениться было и у Андреаса. Мужчина приехал освобождать оккупированные территории, а нашел самое ценное. Читай историю любви колумбийца и украинки.

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