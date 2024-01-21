Два роки в розлуці молився, щоб вона була жива: зворушлива історія кохання прикордонників Іллі та Аліни

Прикордонників Іллю та Аліну повномасштабна війна розлучила в окупованому Маріуполі. Дівчину звільнили з неволі в жовтні 2022 року.

Відтоді вона чекала повернення коханого. За цей довгий час від нього не було жодної звістки. Та уже 3 січня цього року пролунав дзвінок.

Це був її Ілля, який повернувся під час найбільшого обміну від початку повномасштабної війни.

Зараз також дивляться

Наразі Ілля проходить реабілітацію та нарешті має можливість міцно тримати свою наречену за руку.

Я не мав жодної звістки. Ні про батьків, ні про Аліну.

Закохані до повномасштабної війни були колегами: прикордонниками-кінологами. 24 лютого зустріли разом у Маріуполі. Коли Іллі потрібно було їхати на завод Ілліча, хтось крикнув, що дівчат збирають в одному місці.

Тоді чоловік віддав собак коханій, поцілував її та сказав, що їм вдасться пройти разом через усі випробування долі, а тому Аліна має триматись.

Він сказав, що кохає. Я просто не могла здатись.

Пізніше обоє потрапили у ворожий полон, де не мали жодної звістки одне про одного. Чоловік розповідає, що думав його коханої взагалі немає в живих.

Однак після п’яти місяців неволі Аліні все ж таки вдалося повернутися додому. А вже після реабілітації вона продовжила службу. У той час про долю дівчини її коханий Ілля не знав нічого. Говорить, тільки молив Бога, щоб Аліна була жива та здорова.

Та вже цьогоріч одразу після Нового року Ілля й сам повернувся додому.

У полоні я знав напам’ять номери, на які мені треба зателефонувати. А коли повернувся, попросив у людини телефон і кілька секунд не знав, куди натискати та що з ним робити.

Першим зателефонував батьку. Тато спершу не зрозумів, хто телефонує, а потім почались крики, пищання та сльози радості. Ілля одразу запитав батька, що з Аліною.

Дуже боявся, що він скаже, що її немає.

Після майже двох років розлуки закохані знову разом. І щойно Ілля вийде з госпіталю, кажуть, одружаться.

У планах одружитися було й в Андреаса. Чоловік приїхав звільняти окуповані території, а знайшов найцінніше. Читай історію кохання колумбійця та українки.

А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.

Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе.