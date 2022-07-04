Рассказы

В долгах, как в шелках, но продолжает делать добро. История волонтера, который собственноручно ремонтирует дома и селит в них переселенцев

София Богуцкая, региональный журналист программы Вікна-новини 04 июля 2022, 09:30
Як Стас Теплов допомагає переселенцям
Фото: Facebook

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