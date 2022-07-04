В долгах, как в шелках, но продолжает делать добро. История волонтера, который собственноручно ремонтирует дома и селит в них переселенцев

Ремонтирует дачные домики и бесплатно расселяет туда переселенцев. Волонтер из Днепра Стас Теплов покупает в области небольшие дома. Вместе с другими единомышленниками упорядочивает их и отдает беженцам. Мужчина уже расселил шесть семей. Дома находит в местах с удобной транспортной развязкой.

Мужчина рассказал, что сначала принимал переселенцев у себя дома, но донимала мысль, что через несколько недель людям снова придется искать жилье.

Именно так появилась идея покупать заброшенные дачи в окрестностях Днепра, самостоятельно ремонтировать их и заселять туда на постоянное место жительства вынужденных переселенцев, приехавших из горячих регионов Украины. Недавно в один из таких домиков заехала семья из Рубежного.

Сейчас также смотрят

История семьи из Рубежного, которой помог Стас

— В Рубежном у нас был большой домик — три комнаты. Сейчас мы очень рады, что находимся здесь хоть места меньше, но все целы и живы, — говорит переселенка из Рубежного Наталья Журавлева.

Дом Натальи разрушили оккупанты:

Пришли, посмотрели на разбитый дом, на сгоревший флигель. А во флигеле погреб, где лежат документы. Он еще дымил, так что пришлось лезть в это пепелище, — вспоминает женщина.

Наталья рассказывает, что с 9 марта в Рубежном уже не было ни света, ни воды, ни газа, ни связи. Россияне забросали минами людей, пытавшихся хоть как-то выжить.

Когда семья решила ехать из разбомбленного города, то эвакуация была только на не контролируемую Украиной территорию.

— Там уже стояла куча российских военных. Они подогнали Урал и Камаз, приказали грузиться в него. Мы стоя ехали в Старобельск. Это около 50-60 км, — рассказала Наталья.

Уже в Старобельске удалось найти перевозчика, который за две тысячи гривен с человека довез семью в Днепр. Сначала семья жила у родственников, а теперь обживается в дачном домике в одном из сел области, предоставленном волонтерами.

Задача — селить людей и не брать деньги

Стас Теплов показывает дом и говорит, что нужно заменить.

— Немного заброшено, но потолок мы сделаем. Шкаф я разрублю — поставим на его месте нормальную мебель. Главное — есть электричество, — говорит волонтер.

Это уже шестой дачный домик, который привел в порядок волонтер Стас Теплов. В нем уже живут переселенцы. Мужчина рассказывает: покупает жилье за ​​свой счет и бесплатно селит туда людей.

Трачу свои деньги… Занимаю — в долгах, как в шелках. Забрал зарплату через несколько месяцев вперед. Но моя задача селить людей и не брать с них деньги, — утверждает Теплов.

С ремонтом домов помогают неравнодушные и сами переселенцы. Жилье волонтер выбирает в максимально безопасных местах, чтобы люди, пережившие обстрелы и бомбардировки, не слышали громких звуков.

— Эти дома должны быть в тихом спокойном месте. Никаких заводов, никаких фабрик, ничего большого, никаких воинских частей хотя бы в радиусе 20 км. Должен быть доступ к электричке или автобусу, чтобы люди могли найти работу, — рассказывает волонтер.

Жить в таких домах можно до холодов, не везде есть возможность провести отопление. Но переселенцы и так радуются, надеются устроиться на работу и до зимы снять другое жилье.

Украинцы не оставляют друг друга в затруднительном положении и всегда помогают друг другу. Раньше мы рассказывали историю семьи Яны Овсянниковой и как украинцам удалось собрать на жилье четырехмесячного малыша и его маму.

А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!