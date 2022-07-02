Круговорот добра в Украине — мама с младенцем потеряли дом, но помогли другим обездоленным

Мишин папа защищает украинцев от вражеских ракет и бомб, но 4-месячному малышу с мамой негде жить. Их дом в Харькове был разрушен еще в первые дни полномасштабной войны.

Но благодаря человечности украинского общества журналистке Вікон Марии Малевской удалось закрыть благотворительный сбор средств на уютный домик для семьи. Это история о добре и зле, которая обязательно будет иметь счастливый конец.

Подвал вместо комфортной палаты

19 февраля Яна Овсянникова родила Мишу в харьковском перинатальном центре. Малыш родился преждевременно — увидел мир в свои 7 месяцев с весом 1 400 г.

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До этого, в 2020 году, женщина перенесла онкологию. Врачи отговаривали ее рожать, но они с мужем решились на второго ребенка.

После рождения Миши маму и малыша держали в разных реанимациях. Но перевели их уже не в комфортную индивидуальную палату, а в подвал — началась война.

Это сырое темное помещение увидел весь мир после того, как бывший футболист Дэвид Бекхэм отдал свою страницу в Instagram врачу перинатального центра.

В подвале Яна почти все время плакала, хотя с журналистами держалась стойко и не жаловалась. Ее муж с первого дня служит в Воздушных силах ВСУ и отвечает за работу ПВО. Но возвращаться из роддома было некуда.

Мытарства по чужим домам

После выписки из больницы Яне с Мишей и 8-летней дочерью Лизой пришлось скитаться по чужим домам. После выхода сюжета на Вікнах об истории семьи мужчина в Кременчуге приютил семью у себя.

Но на Пасху русские орки атаковали город с неба, а маленькая девочка начала заикаться. Поэтому мать решила переехать в Первомайское Харьковской области, где им также временно предоставили квартиру.

Свое жилье будет!

В конце июня Мария Малевская объявила сбор средств на своих страницах в соцсетях, чтобы Яна с детьми могла жить в достойных условиях и в отдельном доме.

Уже за полтора суток люди из разных уголков Украины скинулись почти на миллион гривен! По словам журналистки, этих денег хватит не только на новое жилье для семьи, но и на помощь другим обездоленным деткам.

Несмотря на постоянные обстрелы, Яна планирует остаться в Харьковской области, чтобы папа мог хоть иногда видеть своих деток и жену. Но теперь у маленького мальчика будет свой уютный домик!

А папа будет спокойно работать на общую победу нашего государства, зная, что его семья не скитается по чужим домам.

Помогая другим — спасаемся сами

Мама Миши сама решила, что остаток денег, которые удалось собрать семье на дом, отдаст другим обездоленным деткам.

12-летний Стас из-под Изюма сейчас находится в детской реанимации в Харькове. Его семья уехала из Краматорска еще в апреле, но две недели назад в их дом прилетел снаряд. Мальчик остался без части черепа.

Травма головы сильная-сильная. Нам шансов не давали, что он выживет. В ране пошло заражение, — рассказывает мать.

В тот день в пять утра она уже работала на огороде, а сын с мужем спали в доме. Ракета разорвалась внутри здания. Только чудом оба смогли выжить, но сейчас семья нуждается в финансовой помощи.

В 2014 году во время рашистских обстрелов ребенок уже получил психологическую травму, из-за которой Стас не смог пойти вовремя в школу. С тех пор он онемел.

Теперь в реанимации мальчик каждый вечер вздрагивает на больничной койке, когда из Белгорода на город летят вражеские ракеты.

Ты также можешь присоединиться к помощи этой семье, сделав пожертвование:

Банковская карточка:

5355 2802 0839 5135

Лях Лидия Николаевна

Карта Монобанк: 5375411417222309

История 15-летнего Артема, пережившего ракетный удар по вокзалу Краматорска, впечатляет. Несмотря на тяжелые травмы, врачи спасли жизнь мальчика. Читай, как им это удалось.

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