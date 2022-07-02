Круговорот добра в Украине — мама с младенцем потеряли дом, но помогли другим обездоленным

Мишин папа защищает украинцев от вражеских ракет и бомб, но 4-месячному малышу с мамой негде жить. Их дом в Харькове был разрушен еще в первые дни полномасштабной войны.
Но благодаря человечности украинского общества журналистке Вікон Марии Малевской удалось закрыть благотворительный сбор средств на уютный домик для семьи. Это история о добре и зле, которая обязательно будет иметь счастливый конец.
19 февраля Яна Овсянникова родила Мишу в харьковском перинатальном центре. Малыш родился преждевременно — увидел мир в свои 7 месяцев с весом 1 400 г.
До этого, в 2020 году, женщина перенесла онкологию. Врачи отговаривали ее рожать, но они с мужем решились на второго ребенка.
После рождения Миши маму и малыша держали в разных реанимациях. Но перевели их уже не в комфортную индивидуальную палату, а в подвал — началась война.
Это сырое темное помещение увидел весь мир после того, как бывший футболист Дэвид Бекхэм отдал свою страницу в Instagram врачу перинатального центра.
В подвале Яна почти все время плакала, хотя с журналистами держалась стойко и не жаловалась. Ее муж с первого дня служит в Воздушных силах ВСУ и отвечает за работу ПВО. Но возвращаться из роддома было некуда.
После выписки из больницы Яне с Мишей и 8-летней дочерью Лизой пришлось скитаться по чужим домам. После выхода сюжета на Вікнах об истории семьи мужчина в Кременчуге приютил семью у себя.
Но на Пасху русские орки атаковали город с неба, а маленькая девочка начала заикаться. Поэтому мать решила переехать в Первомайское Харьковской области, где им также временно предоставили квартиру.
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Допис, поширений Марія Малєвська (@malevska)
В конце июня Мария Малевская объявила сбор средств на своих страницах в соцсетях, чтобы Яна с детьми могла жить в достойных условиях и в отдельном доме.
Уже за полтора суток люди из разных уголков Украины скинулись почти на миллион гривен! По словам журналистки, этих денег хватит не только на новое жилье для семьи, но и на помощь другим обездоленным деткам.
Несмотря на постоянные обстрелы, Яна планирует остаться в Харьковской области, чтобы папа мог хоть иногда видеть своих деток и жену. Но теперь у маленького мальчика будет свой уютный домик!
А папа будет спокойно работать на общую победу нашего государства, зная, что его семья не скитается по чужим домам.
Мама Миши сама решила, что остаток денег, которые удалось собрать семье на дом, отдаст другим обездоленным деткам.
12-летний Стас из-под Изюма сейчас находится в детской реанимации в Харькове. Его семья уехала из Краматорска еще в апреле, но две недели назад в их дом прилетел снаряд. Мальчик остался без части черепа.
Травма головы сильная-сильная. Нам шансов не давали, что он выживет. В ране пошло заражение, — рассказывает мать.
Травма головы сильная-сильная. Нам шансов не давали, что он выживет. В ране пошло заражение, — рассказывает мать.
В тот день в пять утра она уже работала на огороде, а сын с мужем спали в доме. Ракета разорвалась внутри здания. Только чудом оба смогли выжить, но сейчас семья нуждается в финансовой помощи.
В 2014 году во время рашистских обстрелов ребенок уже получил психологическую травму, из-за которой Стас не смог пойти вовремя в школу. С тех пор он онемел.
Теперь в реанимации мальчик каждый вечер вздрагивает на больничной койке, когда из Белгорода на город летят вражеские ракеты.
Ты также можешь присоединиться к помощи этой семье, сделав пожертвование:
Банковская карточка:5355 2802 0839 5135Лях Лидия Николаевна
Карта Монобанк: 5375411417222309
История 15-летнего Артема, пережившего ракетный удар по вокзалу Краматорска, впечатляет. Несмотря на тяжелые травмы, врачи спасли жизнь мальчика. Читай, как им это удалось.
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