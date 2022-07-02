Рассказы

Круговорот добра в Украине — мама с младенцем потеряли дом, но помогли другим обездоленным

Елена Яковлева, редактор сайта 02 июля 2022, 19:00
Історія родини Яни Овсяннікової, яка втратила власне житло
Фото: Unsplash

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