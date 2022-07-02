Колообіг добра в Україні — мама з немовлям втратили будинок, але допомогли іншим знедоленим 

Мішин тато захищає українців від ворожих ракет та бомб, але 4-місячному малюку з мамою ніде жити. Їхній будинок у Харкові зруйнували ще в перші дні повномасштабної війни.

Та завдяки людяності нашого суспільства журналістці Вікон Марії Малевській вдалося закрити благодійний збір коштів на затишний будиночок для родини. Це історія про добро і зло, яка обов’язково матиме щасливий кінець.

Підвал замість комфортної палати

19 лютого Яна Овсяннікова народила Мішу в харківському перинатальному центрі. Малюк виявився поспішайком — побачив світ у свої 7 місяців із вагою 1 400 г.

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Перед цим, у 2020 році, жінка перенесла онкологію. Лікарі відмовляли її народжувати, але вони з чоловіком наважились на другу дитину.

Після народження Міші маму та малюка тримали в різних реанімаціях. Але перевели їх уже не в комфортну індивідуальну палату, а в підвал — почалась війна.

Це вогке темне приміщення побачив весь світ після того, як колишній футболіст Девід Бекхем віддав свою сторінку в Instagram лікарці перинатального центру.

У тому підвалі Яна майже весь час плакала, хоч з журналістами трималась стійко та не жалілась. Її чоловік з першого дня служить у Повітряних силах ЗСУ та відповідає за роботу ППО. Але повертатись з пологового було нікуди.

Поневіряння по чужих хатах

Після виписки з лікарні Яні з Мішею та 8-річною донькою Лізою довелось блукати по чужих домівках. Після виходу сюжету на Вікнах про історію родини чоловік у Кременчуці прихистив родину в себе.

Та на Великдень російські орки атакували місто з неба, а маленька дівчинка почала заїкатись. Тому мати вирішила переїхати до Первомайського на Харківщину, де їм також тимчасово надали квартиру.

Своє житло буде!

У кінці червня Марія Малевська оголосила збір коштів на своїх сторінках у соцмережах, щоб Яна з дітками могла жити в гідних умовах та окремому будинку.

Уже за півтори доби люди з різних куточків України скинулись на майже мільйон гривень! За словами журналістки, цих грошей вистачить не тільки на нову оселю для родини, а й допомогу іншим знедоленим діткам.

Попри постійні обстріли, Яна планує лишитись на Харківщині, щоб тато міг хоч інколи бачити своїх діток та дружину. Але тепер у маленького хлопчика буде свій затишний будиночок!

А тато спокійно працюватиме на спільну перемогу нашої держави, знаючи, що його родина не скитається по чужих домівках.

Допомагаючи іншим — рятуємось самі

Мама Міші сама вирішила, що залишок грошей, які вдалось зібрати родині на будинок, віддасть іншим знедоленим діткам.

12-річний Стас з-під Ізюма зараз перебуває в дитячій реанімації у Харкові. Його родина виїхала з Краматорська ще у квітні, але два тижні тому в їхній будинок прилетів снаряд. Хлопчик залишився без частини черепа.

Травма голови сильна-сильна. Нам шансів не давали, що він виживе. У рані пішло зараження, — розповідає мати.

Того дня о п’ятій ранку вона вже працювала на городі, а син із чоловіком спали в хаті. Ракета розірвалась всередині будівлі. Лише дивом обидва змогли вижити, та нині родина потребує фінансової допомоги.

У 2014 році під час рашистських обстрілів дитина вже отримала психологічну травму, через яку Стас не зміг піти вчасно до школи. Відтоді він онімів.

Тепер у реанімації хлопчик щовечора здригається на лікарняному ліжку, коли з Бєлгорода на місто летять ворожі ракети.

Ти також можеш долучитись до допомоги цій родині, зробивши пожертву:

Банківська картка:

5355 2802 0839 5135

Лях Лідія Миколаївна

Картка Монобанк: 5375411417222309

Історія 15-річного Артема, який пережив ракетний удар по вокзалу Краматорська, вражає. Попри тяжкі травми лікарі врятували життя хлопчика. Читай, як їм це вдалось.

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