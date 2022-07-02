Колообіг добра в Україні — мама з немовлям втратили будинок, але допомогли іншим знедоленим 

Мішин тато захищає українців від ворожих ракет та бомб, але 4-місячному малюку з мамою ніде жити. Їхній будинок у Харкові зруйнували ще в перші дні повномасштабної війни.
Та завдяки людяності нашого суспільства журналістці Вікон Марії Малевській вдалося закрити благодійний збір коштів на затишний будиночок для родини. Це історія про добро і зло, яка обов’язково матиме щасливий кінець.
19 лютого Яна Овсяннікова народила Мішу в харківському перинатальному центрі. Малюк виявився поспішайком — побачив світ у свої 7 місяців із вагою 1 400 г.
Перед цим, у 2020 році, жінка перенесла онкологію. Лікарі відмовляли її народжувати, але вони з чоловіком наважились на другу дитину.
Після народження Міші маму та малюка тримали в різних реанімаціях. Але перевели їх уже не в комфортну індивідуальну палату, а в підвал — почалась війна.
Це вогке темне приміщення побачив весь світ після того, як колишній футболіст Девід Бекхем віддав свою сторінку в Instagram лікарці перинатального центру.
У тому підвалі Яна майже весь час плакала, хоч з журналістами трималась стійко та не жалілась. Її чоловік з першого дня служить у Повітряних силах ЗСУ та відповідає за роботу ППО. Але повертатись з пологового було нікуди.
Після виписки з лікарні Яні з Мішею та 8-річною донькою Лізою довелось блукати по чужих домівках. Після виходу сюжету на Вікнах про історію родини чоловік у Кременчуці прихистив родину в себе.
Та на Великдень російські орки атакували місто з неба, а маленька дівчинка почала заїкатись. Тому мати вирішила переїхати до Первомайського на Харківщину, де їм також тимчасово надали квартиру.
Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Марія Малєвська (@malevska)
Допис, поширений Марія Малєвська (@malevska)
У кінці червня Марія Малевська оголосила збір коштів на своїх сторінках у соцмережах, щоб Яна з дітками могла жити в гідних умовах та окремому будинку.
Уже за півтори доби люди з різних куточків України скинулись на майже мільйон гривень! За словами журналістки, цих грошей вистачить не тільки на нову оселю для родини, а й допомогу іншим знедоленим діткам.
Попри постійні обстріли, Яна планує лишитись на Харківщині, щоб тато міг хоч інколи бачити своїх діток та дружину. Але тепер у маленького хлопчика буде свій затишний будиночок!
А тато спокійно працюватиме на спільну перемогу нашої держави, знаючи, що його родина не скитається по чужих домівках.
Мама Міші сама вирішила, що залишок грошей, які вдалось зібрати родині на будинок, віддасть іншим знедоленим діткам.
12-річний Стас з-під Ізюма зараз перебуває в дитячій реанімації у Харкові. Його родина виїхала з Краматорська ще у квітні, але два тижні тому в їхній будинок прилетів снаряд. Хлопчик залишився без частини черепа.
Травма голови сильна-сильна. Нам шансів не давали, що він виживе. У рані пішло зараження, — розповідає мати.
Травма голови сильна-сильна. Нам шансів не давали, що він виживе. У рані пішло зараження, — розповідає мати.
Того дня о п’ятій ранку вона вже працювала на городі, а син із чоловіком спали в хаті. Ракета розірвалась всередині будівлі. Лише дивом обидва змогли вижити, та нині родина потребує фінансової допомоги.
У 2014 році під час рашистських обстрілів дитина вже отримала психологічну травму, через яку Стас не зміг піти вчасно до школи. Відтоді він онімів.
Тепер у реанімації хлопчик щовечора здригається на лікарняному ліжку, коли з Бєлгорода на місто летять ворожі ракети.
Ти також можеш долучитись до допомоги цій родині, зробивши пожертву:
Банківська картка:5355 2802 0839 5135Лях Лідія Миколаївна
Картка Монобанк: 5375411417222309
Історія 15-річного Артема, який пережив ракетний удар по вокзалу Краматорська, вражає. Попри тяжкі травми лікарі врятували життя хлопчика. Читай, як їм це вдалось.
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