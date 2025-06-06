Здесь каждый четвертый — мобилизованный. Село Денисов в Тернопольской области воспитало мужественных защитников, взявших в руки оружие и вставших на защиту своей родины. Сюда 25 февраля пришли сразу 74 повестки в ТЦК, и никто от обязанности не уклонялся.

По состоянию на сегодня в ТЦК были все военнообязанные мужчины Денисова. Многие из них на фронт пошли добровольно, не дожидаясь вызова.

Староста села Роман Кузов рассказал, что воевать пошли несколькими поколениями, семьями. Историю защитников Денисова поведала Майя Орел в hromadske. Мы пересказываем самое интересное в материале.

На войну пошли все родные мужчины

В Надежды Струхляк на войну пошел муж, воевавший еще во времена АТО, а также двое сыновей. Отец говорил: сначала пойдет сам, а там, глядишь, и сыновьям не придется. Но случилось иначе.

Оба подписали контракты с Нацгвардией. Пока не участвовали в боевых действиях, и для матери это время ожидания очень страшное.

Страшно, что они поедут туда и могут не вернуться. Страшно, что м*оскаль сюда придет, будет издеваться над всеми, у кого мужья и сыновья в армии, — делится женщина.

Ее муж Василий — опытный военный. А Наталья такая же жена: еще с начала войны поняла, что лучше не выпрашивать, а ждать, пока тот сам начнет говорить о пережитом.

На заметном месте в доме — военная форма Василия. Он обещал, что когда вернется со службы, то спрячет ее, чтобы и на глаза не попадалась.

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Ушел на войну в 18

Другая женщина, тоже мама, по фото с войны видит, как мужнеет ее сын. Владимир пошел на войну в 18, а сейчас ему уже 22. Годами раньше он с мамой уехал на заработки в Польшу, но в 202о вернулся домой, чтобы пройти срочную службу. Так и застал полномасштабное вторжение.

Был в составе Нацгвардии, но оставаться в тылу не захотел – подписал контракт с Азовом. Он все время в Донецкой области, трижды оставался сам на позиции в Серебрянском лесу.

— Он ничего мне не рассказывает. Даже когда лежит в госпитале с тяжелым осколочным ранением — по его словам, у него все хорошо, потому что жив и руки-ноги целые. Врачи настаивают делать ему операцию на сердце, у него в любой момент клапан может отказать, а ему все хорошо, — говорит Оксана Паращий.

Последний раз видела сына в мае 2024 года. Признается: на войну пошел мальчишкой, а домой приехал мужественным мужчиной.

Двое пропали без вести

Беда обходит это село стороной. Даже история военного Андрея, чья мама Ольга Сиканович ждет его дома, это подтверждает: мужчина из-за тяжелого ранения пережил более 30 операций, но так просто не сдается.

Однако в селе есть двое мужчин, которых считают пропавшими без вести. Среди них Владимир Брицкий, от которого уже полгода нет известия.

Его в феврале 2024 года ТЦК забрало прямо с улицы, отпустило домой только собрать вещи. Трехлетний сын очень плакал, не хотел отпускать отца.

В конце концов прошел бои под Кураховым, получил контузию и осколок в руку.

Было, что он с ребятами 21 день позицию держал, дрон им маленькую бутылочку воды раз в три дня сбрасывал, а их четверо мужчин, — рассказывает мама Надежда.

В последний раз говорил с мамой, когда вел группу на позиции в ноябре 2024 года. Потом, как рассказали побратимы, по рации сообщил своим, что у него двое погибших, а сам получил ранение в легкое. Прилетевший на позицию дрон обнаружил тела двух погибших, но Владимира там не было.

— Побратимы не могут туда добраться: территория оккупирована, и погибшие, которые с сыном были, все еще там лежат. Ребята думают, что Володя может быть в плену, — плачет Надежда.

Побратимы переслали матери вещи Владимира, а она так испугалась: подумала, что сына уже нет. Признается, что лучше бы отдали ребятам, а не сюда слали.

Только сердце болит, когда смотрит на рюкзак и спальник.

Истории еще трех защитников, об их мотивации и страхах, а также кого защищают, рассказывали в другом материале.

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