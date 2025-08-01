Истории Рассказы

У Харькове женщина прыгнула в озеро и спасла лебедя

Юлия Хоменко, редактор сайта 01 августа 2025, 18:00
У Харькове женщина прыгнула в озеро и спасла лебедя

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