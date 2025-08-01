У Харькове женщина прыгнула в озеро и спасла лебедя

В Центральном парке Харькова произошёл случай, который тронул многих. Лебедь застрял головой между деревянными бревнами на озере. Женщина увидела это, оставила ребёнка с подругой и смело нырнула в воду, чтобы спасти птицу. Она освободила лебедя ещё до приезда охраны.

Эту историю рассказало Суспільне Харків.

Инцидент произошёл 30 июля. Лебедь, вероятно, ища еду, просунул голову между конструкциями деревянного помоста, установленного для декоративных птиц, и не смог выбраться самостоятельно.

Сотрудники охраны заметили, что птица борется в воде, и срочно вызвали спасательную лодку. Но помощь еще была в пути, когда к озеру подошла Христина с семимесячным ребёнком на руках.

— Я увидела, что лебедь застрял, не может выбраться, видно, что задыхается. Я не могла стоять в стороне. Передала ребёнка подруге — и нырнула, — рассказывает Христина.

По камерам наблюдения, девушка бросилась в воду уже на седьмой минуте после начала инцидента.

Лодка охраны прибыла через три минуты после этого, но Христина уже освободила птицу.

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В парке говорят — за 12 лет существования локации подобного не случалось.

— Наши охранники были на месте быстро, но женщина действовала ещё быстрее. Птица, по предварительному осмотру, не получила травм, но мы всё равно вызвали специалиста из зоопарка, чтобы убедиться в ее безопасности, — говорят в дирекции Центрального парка.

Птицу проверят повторно, ведь он является одним из трёх лебедей, которые живут в водоёме парка. Ему около 2–3 лет, и он принадлежит зоопарковому хозяйству.

— Это живое существо. Я не могу просто смотреть, когда кому-то плохо. Когда плыла к лебедю, думала только об одном: лишь бы он был жив, — говорит Христина.

В Центральном парке уже связались с женщиной, чтобы лично поблагодарить ее. В комментариях под фото в соцсетях харьковчане называют Христину героиней и говорят, что ее поступок — пример настоящей человечности.

Главное фото: Cуспільне Харків.

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