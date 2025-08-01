У Харкові жінка стрибнула в озеро і врятувала лебедя

У Центральному парку Харкова стався випадок, який зворушив багатьох. Лебідь застряг головою між дерев’яними колодами на озері. Жінка побачила це, залишила дитину з подругою і сміливо пірнула в воду, щоб врятувати птаха. Вона звільнила лебедя ще до приїзду охорони.

Цю історію розповіло Суспільне Харків.

Інцидент стався 30 липня. Лебідь, ймовірно, шукаючи їжу, просунув голову між конструкціями дерев’яного помосту, встановленого для декоративних птахів, і не зміг вибратися самотужки.

Працівники охорони помітили, що птах борсається у воді, і терміново викликали рятувальний човен. Але допомога ще була в дорозі, коли до озера підійшла Христина з семимісячною дитиною на руках.

— Я побачила, що лебідь застряг, не може вирватися, видно, що задихається. Я не змогла стояти осторонь. Передала дитину подрузі — і пірнула, — розповідає Христина.

За камерами спостереження, дівчина кинулася у воду вже на сьомій хвилині після початку інциденту.

Човен охорони прибув через три хвилини після цього, але Христина вже звільнила птаха.

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У парку кажуть — за 12 років існування локації подібного не траплялося.

— Наші охоронці були на місці швидко, але жінка діяла ще швидше. Птах, за попереднім оглядом, не отримав травм, але ми все одно викликали спеціаліста з зоопарку, щоб переконатися в його безпеці, — кажуть у дирекції Центрального парку.

Птаха перевірять повторно, адже він є одним із трьох лебедів, які мешкають у водоймі парку. Йому близько 2–3 років, і він належить до зоопаркового господарства.

— Це живе створіння. Я не можу просто дивитися, коли комусь боляче.Коли пливла до лебедя, думала тільки про одне: лиш би був живий, — говорить Христина.

У Центральному парку вже зв’язалися з жінкою, щоб подякувати їй особисто. У коментарях під фото в соцмережах харків’яни називають Христину героїнею і кажуть, що її вчинок — це приклад справжньої людяності.

Головне фото: Cуспільне Харків.

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