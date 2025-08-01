Історії Розповіді

У Харкові жінка стрибнула в озеро і врятувала лебедя

Юлія Хоменко, редакторка сайту 01 Серпня 2025, 18:00
У Харкові жінка стрибнула в озеро і врятувала лебедя

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