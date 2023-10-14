14 октября — какой сегодня праздник. Религиозные и международные праздники и традиции этого дня

Октябрь — богат праздниками и событиями. 14 октября всегда было важной датой для украинцев, но и в мире хватает событий, отмечаемых сегодня. Какой праздник 14 октября в Украине и мире и кого следует поздравить, рассказываем тебе дальше.

14 октября — какой сегодня праздник: полная подборка праздников и традиций

14 октября мир отмечает сразу несколько международных праздников.

Всемирный день перелетных птиц

14 октября 2023 года мир отмечает День перелетных птиц. Праздник был основан при поддержке Программы ООН по окружающей среде — UNEP.

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Всемирный день перелетных птиц ежегодно отмечают во второй декаде октября. Праздник призван подчеркивать необходимость сохранения перелетных птиц и мест их обитания.

Европейский день донорства и трансплантации органов

Этот день отмечают во вторую субботу октября, каждый год.

Европейский день донорства и трансплантации органов призван привлечь внимание человечества к проблемам, с которыми сталкиваются другие, и проводится с целью повышения осведомленности о важности донорства органов, тканей и клеток как способа улучшения и спасения жизней.

Этот день также имеет свой хэштег, используемый в социальных сетях: #EODD.

День экологического образования

Каждый год 14 октября в мире отмечают День экологического образования. Праздник был основан в 1991 году для привлечения внимания к проблемам окружающей среды.

Всемирный день хосписов и паллиативной помощи

Традиционно во второй декаде октября отмечается Всемирный день хосписов и паллиативной помощи.

Хоспис и паллиативная помощь — это медицинское сопровождение людей, которые неизлечимо больны. В хосписе они живут до смерти.

Организатором этого дня является Всемирный Альянс паллиативной помощи, включающий национальные и региональные организации, поддерживающие развитие хосписной и паллиативной помощи во всем мире.

Международный день стандартизации

14 октября ежегодно мир отмечает Международный день стандартизации. Учредили этот праздник по инициативе президента Турции Фарука Сунтера в 1970 году.

Стандартизация — это установление и применение устоявшихся правил с целью уравнения в пользу и при участии всех сторон для достижения общей экономии.

Какой сегодня праздник в церковном календаре и кому молятся верующие 14 октября

Поскольку 1 сентября 2023 года украинские верующие перешли на новый церковный календарь, то 14 октября верующие чтят память священномучеников Назария, Гервасия, Протасия и Келсия, а также преподобной Параскевы Сербской.

По старому календарю верующие празднуют Покров Пресвятой Богородицы.

Читать по теме Покров Пресвятой Богородицы 2023 — история и традиции праздника по новому церковному календарю Рассказываем о религиозном празднике Покрова Пресвятой Богородицы.

Приметы 14 октября 2023

Многие события, происходившие в этот день, наши предки считали значимыми для предстоящей зимы. Среди прочих были и такие приметы:

если был дождь утром — завтра можно ожидать хорошей погоды;

теплая и солнечная погода обещала затяжную осень;

если 14 октября выпал снег — на Рождество снега не будет;

северный ветер — к холодной зиме, южный — к мягкой.

Что можно и нельзя делать 14 октября

14 октября можно пойти в храм, чтобы помолиться за здоровье и исцеление. Святую Параскеву считали покровительницей женщин, и в этот день женщины должны отдыхать.

А вот запретов на этот день немало. 14 октября нельзя:

выполнять домашнюю работу, шить и вышивать;

выполнять работу с землей, копать или сажать;

веселиться и громко смеяться;

отправляться в дальний путь.

Памятные события 14 октября в истории

Многие события в истории произошли именно 14 октября. Расскажем тебе, какие важные исторические события произошли в этот день.

В 1770 году основали Александровскую крепость, сейчас это город Запорожье;

В 1884 году американский предприниматель и основатель компании Eastman Kodak Джордж Истман запатентовал фотопленку.

запатентовал фотопленку. 1892 опубликовали первый сборник рассказов Артура Конан Дойла о Шерлоке Холмсе.

о Шерлоке Холмсе. В 1942 году была создана Украинская повстанческая армия.

В 1970 году в Гааге была принята Международная конвенция о борьбе с незаконным захватом воздушных судов.

Именины сегодня 14 октября

Сегодня, 14 октября 2023 года, именины празднуют Игнат, Кузьма, Максимилиан, Михаил, Назар, Петр, Параска.

В октябре будет ещё много праздников. Полный список церковных праздников на октябрь 2023 года мы писали в нашем другом материале.

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