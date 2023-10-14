14 октября — какой сегодня праздник. Религиозные и международные праздники и традиции этого дня

Октябрь — богат праздниками и событиями. 14 октября всегда было важной датой для украинцев, но и в мире хватает событий, отмечаемых сегодня. Какой праздник 14 октября в Украине и мире и кого следует поздравить, рассказываем тебе дальше.
14 октября мир отмечает сразу несколько международных праздников.
14 октября 2023 года мир отмечает День перелетных птиц. Праздник был основан при поддержке Программы ООН по окружающей среде — UNEP.
Всемирный день перелетных птиц ежегодно отмечают во второй декаде октября. Праздник призван подчеркивать необходимость сохранения перелетных птиц и мест их обитания.
Этот день отмечают во вторую субботу октября, каждый год.
Европейский день донорства и трансплантации органов призван привлечь внимание человечества к проблемам, с которыми сталкиваются другие, и проводится с целью повышения осведомленности о важности донорства органов, тканей и клеток как способа улучшения и спасения жизней.
Этот день также имеет свой хэштег, используемый в социальных сетях: #EODD.
Каждый год 14 октября в мире отмечают День экологического образования. Праздник был основан в 1991 году для привлечения внимания к проблемам окружающей среды.
Традиционно во второй декаде октября отмечается Всемирный день хосписов и паллиативной помощи.
Хоспис и паллиативная помощь — это медицинское сопровождение людей, которые неизлечимо больны. В хосписе они живут до смерти.
Хоспис и паллиативная помощь — это медицинское сопровождение людей, которые неизлечимо больны. В хосписе они живут до смерти.
Организатором этого дня является Всемирный Альянс паллиативной помощи, включающий национальные и региональные организации, поддерживающие развитие хосписной и паллиативной помощи во всем мире.
14 октября ежегодно мир отмечает Международный день стандартизации. Учредили этот праздник по инициативе президента Турции Фарука Сунтера в 1970 году.
Стандартизация — это установление и применение устоявшихся правил с целью уравнения в пользу и при участии всех сторон для достижения общей экономии.
Поскольку 1 сентября 2023 года украинские верующие перешли на новый церковный календарь, то 14 октября верующие чтят память священномучеников Назария, Гервасия, Протасия и Келсия, а также преподобной Параскевы Сербской.
По старому календарю верующие празднуют Покров Пресвятой Богородицы.
Многие события, происходившие в этот день, наши предки считали значимыми для предстоящей зимы. Среди прочих были и такие приметы:
14 октября можно пойти в храм, чтобы помолиться за здоровье и исцеление. Святую Параскеву считали покровительницей женщин, и в этот день женщины должны отдыхать.
А вот запретов на этот день немало. 14 октября нельзя:
Многие события в истории произошли именно 14 октября. Расскажем тебе, какие важные исторические события произошли в этот день.
Сегодня, 14 октября 2023 года, именины празднуют Игнат, Кузьма, Максимилиан, Михаил, Назар, Петр, Параска.
В октябре будет ещё много праздников. Полный список церковных праздников на октябрь 2023 года мы писали в нашем другом материале.
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