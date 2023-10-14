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14 жовтня — яке сьогодні свято. Релігійні та міжнародні свята й традиції цього дня

Вікторія Мельник, редакторка сайту 14 Жовтня 2023, 14:15
14 жовтня яке свято
Фото: Pexels

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14 жовтня — яке сьогодні свято. Релігійні та міжнародні свята й традиції цього дня
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