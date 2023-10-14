14 жовтня — яке сьогодні свято. Релігійні та міжнародні свята й традиції цього дня

Жовтень — багатий на свята та події. 14 жовтня завжди було важливою датою для українців, але й у світі вистачає подій, які відзначають сьогодні. Яке свято 14 жовтня в Україні та світі й кого варто привітати, розповідаємо тобі далі.
14 жовтня світ відзначає одразу кілька міжнародних свят.
14 жовтня 2023 року світ відзначає День перелітних птахів. Свято започаткували за підтримки Програми ООН з навколишнього середовища — UNEP.
Всесвітній день перелітних птахів щорічно святкують у другій декаді жовтня. Свято покликане наголошувати на необхідності збереження перелітних птахів та місць їхнього проживання.
Цей день відзначають у другу суботу жовтня, щороку.
Європейський день донорства та трансплантації органів покликаний привернути увагу людства на проблеми, з якими стикаються інші, та проводиться з метою підвищення обізнаності про важливість донорства органів, тканин і клітин як способу поліпшення і порятунку життів.
Цей день також має свій хештег, який використовують у соціальних мережах: #EODD.
Щороку 14 жовтня у світі відзначають День екологічної освіти. Свято заснували у 1991 році задля привернення уваги до проблем довкілля.
Традиційно в другій декаді жовтня відзначають Всесвітній день хоспісів та паліативної допомоги.
Хоспіс та паліативна допомога — це медичний супровід людей, які невиліковно хворі. У хоспісі вони живуть до смерті.
Хоспіс та паліативна допомога — це медичний супровід людей, які невиліковно хворі. У хоспісі вони живуть до смерті.
Організатором цього дня є Світовий Альянс паліативної допомоги, куди входять національні та регіональні організації, які підтримують розвиток хоспісної та паліативної допомоги у всьому світі.
14 жовтня щорічно світ відзначає Міжнародний день стандартизації. Заснували це свято з ініціативи президента Туреччини Фарука Сунтера у 1970 році.
Стандартизація — це встановлення і застосування усталених правил з метою урівняння на користь і за участі всіх сторін, для досягнення загальної економії.
Оскільки 1 вересня 2023 року українські віряни перейшли на новий церковний календар, то 14 жовтня віряни вшановують пам’ять священномучеників Назарія, Гервасія, Протасія й Келсія, а також преподобної Параскеви Сербської.
За старим календарем віряни святкують Покров Пресвятої Богородиці.
Чимало подій, що відбувалися цього дня, наші предки вважали значущими для майбутньої зими. Серед інших, були й такі прикмети:
14 жовтня можна піти до храму, аби помолитися за здоров’я та зцілення. Святу Параскеву вважали покровителькою жінок, тож цього дня жінки мають відпочивати.
А ось заборон на цей день чимало. 14 жовтня не можна:
Чимало подій в історії сталися саме 14 жовтня. Розповімо тобі, які важливі історичні події сталися цього дня.
Сьогодні, 14 жовтня 2023 року, іменини святкують Гнат, Кузьма, Максиміліан, Михайло, Назар, Петро, Параска.
У жовтні буде ще чимало свят. Повний список церковних свят на жовтень 2023 року, ми писали в нашому іншому матеріалі.
А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе.