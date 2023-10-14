14 жовтня — яке сьогодні свято. Релігійні та міжнародні свята й традиції цього дня

Жовтень — багатий на свята та події. 14 жовтня завжди було важливою датою для українців, але й у світі вистачає подій, які відзначають сьогодні. Яке свято 14 жовтня в Україні та світі й кого варто привітати, розповідаємо тобі далі.

14 жовтня — яке сьогодні свято: повна добірка свят і традицій

14 жовтня світ відзначає одразу кілька міжнародних свят.

Всесвітній день перелітних птахів

14 жовтня 2023 року світ відзначає День перелітних птахів. Свято започаткували за підтримки Програми ООН з навколишнього середовища — UNEP.

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Всесвітній день перелітних птахів щорічно святкують у другій декаді жовтня. Свято покликане наголошувати на необхідності збереження перелітних птахів та місць їхнього проживання.

Європейський день донорства та трансплантації органів Цей день відзначають у другу суботу жовтня, щороку. Європейський день донорства та трансплантації органів покликаний привернути увагу людства на проблеми, з якими стикаються інші, та проводиться з метою підвищення обізнаності про важливість донорства органів, тканин і клітин як способу поліпшення і порятунку життів. Цей день також має свій хештег, який використовують у соціальних мережах: #EODD. День екологічної освіти Щороку 14 жовтня у світі відзначають День екологічної освіти. Свято заснували у 1991 році задля привернення уваги до проблем довкілля. Всесвітній день хоспісів та паліативної допомоги Традиційно в другій декаді жовтня відзначають Всесвітній день хоспісів та паліативної допомоги. Хоспіс та паліативна допомога — це медичний супровід людей, які невиліковно хворі. У хоспісі вони живуть до смерті. Організатором цього дня є Світовий Альянс паліативної допомоги, куди входять національні та регіональні організації, які підтримують розвиток хоспісної та паліативної допомоги у всьому світі. Міжнародний день стандартизації 14 жовтня щорічно світ відзначає Міжнародний день стандартизації. Заснували це свято з ініціативи президента Туреччини Фарука Сунтера у 1970 році. Стандартизація — це встановлення і застосування усталених правил з метою урівняння на користь і за участі всіх сторін, для досягнення загальної економії. Яке сьогодні свято в церковному календарі та кому моляться віряни 14 жовтня Оскільки 1 вересня 2023 року українські віряни перейшли на новий церковний календар, то 14 жовтня віряни вшановують пам’ять священномучеників Назарія, Гервасія, Протасія й Келсія, а також преподобної Параскеви Сербської. За старим календарем віряни святкують Покров Пресвятої Богородиці.

Читати на тему Покрова Пресвятої Богородиці 2023 — історія та традиції свята за новим церковним календарем Розповідаємо про релігійне свято Покрови Пресвятої Богородиці.

Прикмети 14 жовтня 2023

Чимало подій, що відбувалися цього дня, наші предки вважали значущими для майбутньої зими. Серед інших, були й такі прикмети:

якщо був дощ зранку — завтра можна чекати гарної погоди;

тепла і сонячна погода обіцяла затяжну осінь;

якщо 14 жовтня випав сніг — на Різдво снігу не буде;

північний вітер — до холодної зими, південний — до м’якої.

Що можна і не можна робити 14 жовтня

14 жовтня можна піти до храму, аби помолитися за здоров’я та зцілення. Святу Параскеву вважали покровителькою жінок, тож цього дня жінки мають відпочивати.

А ось заборон на цей день чимало. 14 жовтня не можна:

виконувати хатню роботу, шити та вишивати;

виконувати роботу із землею, копати чи садити;

веселитися та голосно сміятися;

вирушати у далеку дорогу.

Пам’ятні події 14 жовтня в історії

Чимало подій в історії сталися саме 14 жовтня. Розповімо тобі, які важливі історичні події сталися цього дня.

1770 року заснували Олександрівську фортецю, зараз це — місто Запоріжжя;

1884 року американський підприємець та засновник компанії Eastman Kodak Джордж Істман запатентував фотоплівку.

запатентував фотоплівку. 1892 року опублікували першу збірку оповідань Артура Конан Дойла про Шерлока Холмса.

про Шерлока Холмса. 1942 року була створена Українська повстанська армія.

1970 року у Гаазі ухвалили Міжнародну конвенцію про боротьбу з незаконним захопленням повітряних суден.

Іменини сьогодні 14 жовтня

Сьогодні, 14 жовтня 2023 року, іменини святкують Гнат, Кузьма, Максиміліан, Михайло, Назар, Петро, Параска.

У жовтні буде ще чимало свят. Повний список церковних свят на жовтень 2023 року, ми писали в нашому іншому матеріалі.

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