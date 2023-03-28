Только проснулся(-лась), а уже болит голова? Причины мигрени после сна

Кто-то просыпается с первыми лучами солнца, полный жизненных сил и энергии, а кому-то, чтобы открыть глаза, нужно десять будильников, а энергией не пахнет вплоть до утреннего кофе.

Независимо от того, жаворонок ты или сова, утро любого человека может испортить головная боль. Почему возникает мигрень после сна и что с этим делать, рассказала врач-невролог Светлана Мулеса.

Головная боль после сна: причины

Причин, по которым утром начинает болеть голова, много. Одна из основных, говорит врач, это патология шейного отдела позвоночника.

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Дело в том, что кровеносные сосуды и нервные корешки сдавливаются при малейшей деформации шейных позвонков. Из-за этого нарушается мозговое кровоснабжение и возникает венозный застой.

Результат такого процесса уже известен — утро начинается не с кофе, а таблеток от головной боли. Иногда неприятная боль дополняется отеком лица, добавила врач.

Неправильно организованное спальное место

Но причиной головных болей утром не всегда является патология шейного отдела позвоночника. Иногда неприятное чувство может вызвать неудобная подушка.

Простые подушки не соответствуют анатомическому строению нашего тела, у них неправильные высота и жесткость, поэтому следует выбирать ортопедические варианты.

Из-за плохой подушки, как утверждает врач, деформируются шейный и грудной отделы позвоночника, нарушается кровообращение, в мозг не поступает достаточное количество кислорода и крови. Потому и образуются спазмы.

Черепно-мозговые травмы

Из-за травмы у человека может быть нарушена ликвородинамика, которая провоцирует застой в головном мозге и головную боль.

Нейроинфекции

Нейроинфекции могут стать причиной повышения внутричерепного давления, из-за чего после сна может возникать головная боль.

В этих двух случаях боль исчезнет после пробуждения. Ведь человек начнет двигаться, пойдет отток ликвора — спинномозговой жидкости, и черепное давление уменьшится.

Недосып

Известно, что организму нужны полноценные восемь часов сна, чтобы чувствовать себя бодро и нормально функционировать. Меньшее количество сна провоцирует стресс, из-за чего повышается давление, пульс и возникает боль.

Большое количество сна — это тоже не слишком хорошо. Ночной сон более девяти часов также может спровоцировать головную боль, говорит врач.

Если слишком долго спать, снижается уровень серотонина. Поэтому уменьшается приток крови к мозгу. Чтобы утром не болела голова, совет неврологов простой — спи не больше восьми часов.

Алкоголь

Если накануне ты употреблял(-а) алкогольные напитки, то головная боль — нормальная реакция организма на интоксикацию.

Вызвать головную боль может храп и скрежет зубами.

Как избавится от головной боли утром

Игнорировать головную боль после сна нельзя. Она, говорит Светлана, может быть симптомом серьезных проблем. Но иногда достаточно просто отрегулировать свой распорядок дня и хорошо высыпаться — и проблема исчезнет.

Вот несколько простых рекомендаций от врача:

Упорядочи спальное место и позаботься о правильной подушке.

Избежать боли в голове с утра поможет простой валик, подложенный под шею. Его можно свернуть из махрового полотенца, чтобы шея во время сна не была согнута, а плечо не подпирало голову.

Зарядка с утра. Наименьшая физическая активность стимулирует выработку эндорфинов, поэтому врач рекомендует сесть на кровати и сделать несколько движений головой: назад – вперед, вправо – влево.

Пей кофе. Кофе является венотоником, поэтому может избавить от головной боли.

Если предыдущие советы не помогают, следует обязательно обратиться к семейному врачу. Боль может сигнализировать о серьезных заболеваниях.

Врач-невролог проведет необходимые обследования, установит причину и даст индивидуальные рекомендации по лечению.

Однако все эти методы помогут предотвратить головную боль. Если голова уже болит, читай наш материал о том, как быстро избавиться от боли в голове без таблеток.

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