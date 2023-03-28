Здоровье и красота

Только проснулся(-лась), а уже болит голова? Причины мигрени после сна

Вероника Кононенко, редактор сайта 28 марта 2023, 08:00
головний біль після сну
Фото: Pexels

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