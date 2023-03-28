Тільки прокинувся(-лась), а вже болить голова? Причини мігрені після сну

Хтось прокидається з першим промінням сонця, сповнений життєвих сил та енергії, а комусь, щоб відкрити очі, треба десять будильників, а енергією не пахне аж до ранкової кави.

Незалежно від того, жайворонок ти чи сова, ранок будь-кого може зіпсувати головний біль. Чому виникає мігрень після сну і що з цим робити, розповіла лікарка-неврологиня Світлана Мулеса.

Головний біль після сну: причини

Причин, через які зранку починає боліти голова, є багато. Одна з основних, каже лікарка, це патологія шийного відділу хребта.

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Річ у тім, що кровоносні судини й нервові корінці перетискаються за найменшої деформації шийних хребців. Через це порушується мозкове кровопостачання та виникає венозний застій.

Результат такого процесу уже відомий — ранок починається не з кави, а таблеток від головного болю. Інколи неприємний біль доповнюється ще й набряком обличчя, додала лікарка.

Неправильно організоване спальне місце

Та причиною головного болю зранку не завжди є патологія шийного відділу хребта. Інколи неприємні відчуття може викликати незручна подушка.

Прості подушки не відповідають анатомічній будові нашого тіла, у них неправильні висота й жорсткість, тому слід обирати ортопедичні варіанти.

Через погану подушку, як стверджує лікарка, деформуються шийний і грудний відділи хребта, порушується кровообіг, до мозку не надходить достатньо кисню та крові. Тому й утворюються спазми.

Черепно-мозкові травми

Через травму у людини може бути порушена ліквородинаміка, яка провокує застій у головному мозку і головний біль.

Нейроінфекції

Нейроінфекції можуть стати причиною підвищення внутрішньо черепного тиску, через що після сну може виникати головний біль.

У цих двох випадках біль зникне після пробудження. Адже людина почне рухатися, піде відтік ліквору — спинномозкової рідини, й черепний тиск зменшиться.

Недосип

Відомо, що організму необхідні повноцінні вісім годин сну, щоб почуватися бадьоро та нормально функціонувати. Менша кількість сну провокує стрес, через що підвищується тиск, пульс і виникає біль.

Завелика кількість сну — це теж не надто добре. Нічний сон понад дев’ять годин також може спровокувати головний біль, каже лікарка.

Якщо занадто довго спати, знижується рівень серотоніну. Через це зменшується приплив крові до мозку. Щоб зранку не боліла голова, порада неврологів проста — спи не більше ніж вісім годин.

Алкоголь

Якщо напередодні ти вживав(-ла) алкогольні напої, то головний біль — нормальна реакція організму на інтоксикацію.

Викликати біль у голові може хропіння та скрегіт зубами.

Як позбутися головного болю зранку

Ігнорувати головний біль після сну не можна. Він, каже Світлана, може бути симптомом серйозних проблем. Та інколи достатньо просто відрегулювати свій розпорядок дня та добре висипатися — і проблема зникне.

Ось кілька простих рекомендацій від лікарки:

Впорядкуй спальне місце і подбай про правильну подушку.

Уникнути болю в голові зранку допоможе простий валик, підкладений під шию. Його можна скрутити з махрового рушничка, щоб шия під час сну не була зігнута, а плече не підпирало голову.

Зарядка зранку. Найменша фізична активність стимулює вироблення ендорфінів, тож лікарка рекомендує сісти на ліжку і зробити кілька рухів голови: назад – вперед, вправо – вліво.

Пий каву. Кава є венотоніком, тому може позбавити болю у голові.

Якщо попередні поради не допомагають, варто обов’язково звернутися до сімейного лікаря. Адже біль може сигналізувати про серйозні захворювання.

Лікар-невролог проведе необхідні обстеження, встановить причину і дасть індивідуальні рекомендації з лікування.

Однак усі ці методи допоможуть запобігти появі головного болю. Якщо вже голова болить, читай наш матеріал про те, як швидко позбутися болю в голові без пігулок.

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