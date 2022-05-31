Майбутнє для українських дітей: какой будет акция ко Дню защиты детей в Европе и США

Мир должен знать о преступлениях оккупантов на украинской земле. И один из самых тяжелых, но не прописанных в законах — это лишение маленьких украинцев детства.

Дети ежедневно теряют своих родителей, родных, близких, дома, здоровья и иногда, к сожалению, свои жизни. Поэтому, чтобы привлечь внимание мирового сообщества к проблеме детей, которые становятся сиротами из-за войны, благотворительный фонд Майбутнє для України проведет акцию Future for Ukrainian Children.

Акция будет приурочена к Международному дню защиты детей и проойдет 1 июня в крупнейших городах Европы и США.

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Так, с 12:00 до 15:00 можно будет посетить мероприятие на больших площадях Лондона (Даунинг-стрит, 10), Нью-Йорка (Рокфеллерский центр), Парижа (Отель-де-Виль) и Берлина (Парижская площадь). А вот в Париже событие пройдет с 16:00 до 18:00.

В чем идея акции

В каждом из указанных городов участники мероприятия получат 24 детские футболки. На них будут указаны имена детей и названия городов, в которых они потеряли своих родителей.

Каждая из футболок — это история сломанной детской судьбы. 24 — число, символизирующее дату начала войны.

Эти имена не выдуманные, это абсолютно реальные дети, которые находятся под патронатом Центра Опеки Сирот Львовской Архиепархии УГКЦ.

Кроме того, созданный украинками международный благотворительный фонд Future for Ukraine займется сбором средств для обеспечения малышей всем необходимым — питанием, гигиеническими и медицинскими средствами, а также надлежащими условиями проживания.

Соучредитель фонда Future for Ukraine Елена Сотник рассказывает, что сотни украинских детей в миг потеряли ту жизнь, которую имели до сих пор. Больше нет родных домов и близких людей рядом. То, что они когда-то знали о жизни и что так любили, больше не существует.

Трудно даже представить, что переживают эти дети. Это искалеченное детство и пожизненная травма.

Именно поэтому фонд ставит своей целью помочь детям, потерявшим родителей и мирное детство, защитить их и их будущее.

Однако некоторые дети остались без внимания и ласки взрослых, потому что война разлучила их с родителями. Читай, как поддержать общение на расстоянии с ребенком.