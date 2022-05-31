Майбутнє для українських дітей: якою буде акція до Дня захисту дітей в Європі та США

Світ має знати про злочини окупантів на українській землі. І один з найтяжчих, але не прописаних у законі — це позбавлення маленьких українців дитинства.

Діти щодня втрачають своїх батьків, рідних, близьких, домівки, здоров’я та іноді, на жаль, свої життя. Тому, щоб привернути увагу світової спільноти до проблеми дітей, які стають сиротами через війну, благодійний фонд Майбутнє для України проведе акцію Future for Ukrainian Children.

Акція буде приурочена до Міжнародного дня захисту дітей і відбудеться 1 червня в найбільших містах Європи та США.

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Так, з 12:00 до 15:00 можна буде відвідати захід на великих площах Лондона (Даунінг-стріт, 10), Нью-Йорка (Рокфеллерський центр), Парижа (Отель-де-Віль) та Берліна (Паризька площа). Але в Парижі подію проведуть з 16:00 до 18:00.

Яка ідея акції

У кожному із зазначених міст учасники заходу отримають 24 дитячі футболки. На них будуть написані імена дітлахів та назви міст, де вони втратили своїх батьків.

Кожна з футболок — це історія зламаної дитячої долі. 24 — число, яке символізує дату початку війни. Ці імена не вигаданію це імена абсолютно реальних дітей, які знаходяться під патронатом Центру Опіки Сиріт Львівської Архиєпархії УГКЦ.

Крім того, міжнародний благодійний фонд Future for Ukraine, створений українками, займеться збором коштів для забезпечення малечі усім необхідним — харчуванням, гігієнічними та медичними засобами, а також належними умовами проживання.

Співзасновниця фонду Future for Ukraine Олена Сотник розповідає, що сотні українських дітей в одну мить втратили те життя, яке вони знали досі. Більше немає рідних домівок та коханих близьких людей поруч. Того, що вони колись знали про життя й так любили, більше не існує.

Важко навіть уявити, що переживають ці діти. Це понівечене дитинство та довічна травма.

Саме тому фонд ставить собі на меті допомогти дітям, які втратили батьків та мирне дитинство, та захистити їх і їхнє майбутнє.

Однак деякі діти залишились без уваги дорослих, тому що війна розлучила їх з батьками. Читай, як підтримати спілкування на відстані з дитиною.