Надо действовать быстро! Как отчистить монтажную пену с рук и разных поверхностей

Если ты решил(-а) начать ремонт и строительство — это отличная идея. Для герметизации и уплотнения поверхностей часто используют монтажную пену. Она удобно и быстро работает, но иногда при выжимке пены из баллона можно испачкать себя и поверхности.

Затем она быстро засыхает. В нашем материале ты узнаешь, чем отчистить монтажную пену с разных поверхностей и рук.

Как отчистить монтажную пену с рук

Если пена еще не застыла, быстро вытри руки тряпкой и вымой их с мылом. Вытирать монтажную пену лучше от краев в направлении центра, чтобы не размазать ее еще больше. Когда герметик начал застывать, нужно использовать вещества, которые содержат ацетон.

Если у тебя есть уайт-спирит, смочи им ватный диск и протри руки. В случае, если пена уже застыла полностью, повозиться придется дольше. Найди аэрозольный растворитель, если у тебя такой есть. Он должен быть той же марки, что и пена.

Его используют для очистки монтажного пистолета. Для этого также подойдет обычный растворитель, но использовать его можно очень мало, чтобы не было ожогов. После использования смажь руки питательным кремом.

Бензин или керосин можно использовать, если предыдущих средств нет. Им нужно смочить тряпку и приложить на застывшую пену на несколько минут. После этого тщательно вымой руки, используй скраб и крем.

Во время проведения ремонтных работ и использования таких веществ лучше открывать окна, чтобы в помещении не стоял токсичный запах. Работай в маске и перчатках.

Чем отчистить монтажную пену с разных поверхностей

Если испачкались не только руки, но и рабочие поверхности, сначала позаботься о себе, а когда отчистишь руки, можно переходить к уборке пены в помещении.

На крепких поверхностях, которые не боятся царапин, можно использовать шпатель и наждачную бумагу. Если этих предметов под рукой нет, используй обычный нож.

Для пластиковых поверхностей подойдет оливковое масло. Натри место с застывшей пеной маслом и через полчаса убери остатки. Если на пластике остались пятна жира, протри их мыльным раствором.

Если поверхность, на которой разлилась монтажная пена, лакированная, нужно выждать до состояния между жидкой и не полностью застывшей. Тогда зацепи ее удобным инструментом или рукой и сними с поверхности.

С ламината и линолеума монтажную пену можно срезать ножом. Если остаются пятна, используй растворитель.

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