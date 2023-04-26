Потрібно діяти швидко! Як відчистити монтажну піну з рук та різних поверхонь

Анастасія Грубрина, редакторка сайту 26 Квітня 2023, 18:00
Чим відчистити монтажну піну з різних поверхонь: поради та методи
Фото: Depositphotos

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