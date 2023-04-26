Потрібно діяти швидко! Як відчистити монтажну піну з рук та різних поверхонь

Якщо ти вирішив(-ла) розпочати ремонт та будівництво — це чудова ідея. Для герметизації та ущільнення поверхонь часто використовують монтажну піну. Вона зручно і швидко працює, та інколи під час вичавлювання піни з балона можна замастити себе та поверхні.

Потім вона швидко засихає. В нашому матеріалі ти дізнаєшся, чим відчистити монтажну піну з різних поверхонь та рук.

Як відчистити монтажну піну з рук

Якщо піна ще не застигла, швидко витри руки ганчіркою та помий їх із милом. Витирати монтажну піну краще від країв у напрямку центру, щоб не розмазати її ще більше. Коли герметик почав застигати, потрібно використати ацетоновмісні речовини.

Якщо в тебе є уайт-спірит, змочи ним ватний диск та протри руки. У разі, коли піна вже застигла повністю, повозитися доведеться довше. Знайди аерозольний розчинник, якщо в тебе такий є. Він має бути тої ж марки, що й піна.

Його використовують для очищення монтажного пістолета. Для цього також підійде звичайний розчинник, але використовувати його можна дуже мало, щоб не було опіків. Після використання змасти руки живильним кремом.

Бензин чи гас можна використати, якщо попередніх засобів немає. Ним потрібно змочити ганчірку та прикласти на застиглу піну на кілька хвилин. Після цього ретельно помий руки, використай скраб та крем.

Під час проведення ремонтних робіт та використання таких речовин варто відкривати вікна, щоб у помешканні не стояв токсичний запах. Працюй у масці та рукавичках.

Чим відчистити монтажну піну з різних поверхонь

Якщо замастилися не лише руки, а й робочі поверхні, спершу подбай про себе, а коли відчистиш руки, можна переходити до прибирання піни в приміщенні.

На міцних поверхнях, які не бояться подряпин, можна використати шпатель та наждачний папір. Якщо цих предметів під рукою немає, використай звичайний ніж.

Для пластикових поверхонь підійде оливкова олія. Натри місце з застиглою піною олією та за півгодини прибери залишки. Якщо на пластику залишилися плями жиру, протри їх мильним розчином.

Якщо поверхня, на якій розлилася монтажна піна, лакована, потрібно вичекати до стану між рідкою та не повністю застиглою. Тоді зачепи її зручним інструментом або рукою та зніми з поверхні.

З ламінату та лінолеуму монтажну піну можна зрізати ножем. Якщо залишаються плями, використай розчинник.

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