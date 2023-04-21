Совершенно разные процедуры: чем отличается КТ от МРТ

Многие люди часто отождествляют МРТ и КТ. Однако, по словам врачей, этого делать не стоит. Эти исследования основаны на принципиально разных методах.

Они могут заменять друг друга в отдельных случаях — при наличии противопоказаний к проведению другого. Также МРТ и КТ могут проводиться для дополнения информации.

Однако они не являются одним и тем же. Чем отличается КТ от МРТ — читай в материале.

Чем отличается КТ от МРТ: основные отличия

Врач-радиолог Екатерина Кандымова говорит, что МРТ и КТ — абсолютно разные исследования, кроме самого принципа томографии — послойного исследования анатомических зон пациента с последующим образованием объемного изображения.

Чтобы проще понять разницу между этими методами, проведу аналогию между ними, — говорит врач.

Принцип действия:

КТ: в основе работы томографа положено использование рентгеновских лучей. МРТ: томограф формирует изображение без использования рентгеновских лучей.

Время обследования:

КТ: от нескольких секунд до 30 минут. МРТ: от 15 минут до 2,5 часов.

Преимущества процедур:

КТ: высокая точность диагностики костных структур, высокая скорость исследования. МРТ: отсутствие вредного облучения, возможность проведения диагностики детям с рождения и беременным женщинам.

Противопоказания перед процедурами

По словам врача, КТ нельзя проводить беременным, кормящим грудью, людям, имеющим аллергические реакции на йодсодержащее препараты (в случае обследований с контрастированием).

А вот при МРТ есть следующие запреты: наличие кардиостимуляторов, электронных, металлических имплантов, инъецированных сосудов, пуль, осколков в теле.

Что показывает КТ: объясняет радиолог

По словам эксперта, КТ использует рентгеновские лучи для создания подробных изображений органов, костей и других тканей. Человек лежит на столе, который двигается через сканирующее кольцо, которое выглядит как большой пончик.

Собранные данные можно собрать в трехмерные изображения. Изображения обнаруживают отклонения как в костях, так и в мягких тканях, например, пневмонию в легких, опухоли в различных органах или переломы костей.

Что показывает МРТ

МРТ также создает подробные изображения участков внутри тела, но для создания изображений использует радиоволны и мощный магнит.

Человек также лежит на столе, переходящем в устройство в форме пончика, но “пончик” — гораздо толще. Подобным образом, эти изображения могут показать разницу между нормальной и больной тканью.

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