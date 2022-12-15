Совершенно бесплатно! Где и кто может пройти бесплатные МРТ и КТ в Украине

Все чаще украинцы сталкиваются с тяжелыми заболеваниями. Высокий показатель сейчас онкозаболеваний — только за 2019 год в Украине было зафиксировано 138 509 новых случаев заболевания раком.

Обследования, которые помогают обнаружить болезнь на ранних стадиях, в Украине бесплатны. Об этом напомнили в Минздраве: диагностика и лечение онкологических болезней входят в Программу медицинских гарантий.

Такие дорогостоящие методы диагностики, как МРТ и КТ — в пакете химиотерапевтического лечения, — говорится в сообщении.

Для этого необходимо проходить лечение в стационарных и амбулаторных медучреждениях, которые подписали соответствующие пакеты из НСЗУ. В таких больницах дети и взрослые могут проходить химиотерапию бесплатно.

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Также ты можешь бесплатно пройти МРТ и КТ в случае, если врач подозревает у тебя онкологию.

Сообщается, что химиотерапевтическое лечение включает в себя все необходимые инструментальные исследования пациентов с подтвержденным онкологическим диагнозом, в том числе:

магнитно-резонансная томография (в том числе с внутривенным контрастированием);

рентгенологические исследования, включая компьютерную томографию (с внутривенным контрастированием).

Чтобы узнать список и местонахождение таких медучреждений в твоем городе, тебе следует позвонить в контактный центр НСЗУ по номеру 16-77.

Обнаружить онкологию могут еще несколько обследований, часть из которых также бесплатны. Ранее мы рассказывали тебе, на какие обследования можно пройти бесплатно.

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