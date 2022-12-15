Абсолютно безплатні! Де та хто може пройти безкоштовні МРТ та КТ в Україні

Усе частіше українці стикаються з важкими захворюваннями. Високий показник нині онкозахворювань — лише за 2019 рік в Україні було зафіксовано 138 509 нових випадків захворювання на рак.

Обстеження, які допомагають виявити хворобу на ранніх стадіях, в Україні є безплатними. Про це нагадали у МОЗ: діагностика та лікування онкологічних хвороб входять до Програми медичних гарантій.

Такі вартісні методи діагностики, як МРТ та КТ — у пакеті хіміотерапевтичного лікування, — йдеться у повідомленні.



Для цього необхідно проходити лікування у тих стаціонарних та амбулаторних медзакладах, які підписали відповідні пакети з НСЗУ. У таких лікарнях діти та дорослі можуть проходити хімієтерапію безплатно.

Зараз також дивляться

Також ти можеш безкоштовно зробити МРТ та КТ у разі, якщо лікар підозрює у тебе онкологію.

Повідомляється, що хімієтерапевтичне лікування включає всі необхідні інструментальні дослідження пацієнтів з підтвердженим онкологічним діагнозом, зокрема:

магнітно-резонансна томографія (зокрема з внутрішньовенним контрастуванням);

рентгенологічні дослідження, включаючи комп’ютерну томографію (з внутрішньовенним контрастуванням).

Щоб дізнатися список та розташування таких медзакладів у твоєму місті, тобі варто зателефонувати до контактного центр НСЗУ за номером 16-77.

Виявити онкологію можуть ще кілька обстежень, частина з яких — також безкоштовні. Раніше ми розповідали тобі, на які обстеження ти можеш піти абсолютно безплатно.

Підписуйся на наш Telegram та стеж за останніми новинами!