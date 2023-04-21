Абсолютно різні процедури: чим відрізняється КТ від МРТ

Багато людей часто ототожнюють МРТ і КТ. Проте, за словами лікарів, цього робити не варто. Ці дослідження засновані на принципово різних методах.
Вони можуть заміняти один одного в окремих випадках — за умови наявності протипоказань до проведення іншого. Також МРТ і КТ можуть виконуватися для доповнення інформації.
Проте вони не є одним і тим же. Чим відрізняється КТ від МРТ — читай в матеріалі.
Лікар-радіолог Катерина Кандимова гооворить, що МРТ і КТ є абсолютно різними дослідженнями, крім самого принципу томографії — пошарового дослідження анатомічних зон пацієнта з подальшим утворенням об’ємного зображення.
Щоб було простіше зрозуміти різницю між цими методами, проведу аналогію між ними, — зазначає лікарка.
Щоб було простіше зрозуміти різницю між цими методами, проведу аналогію між ними, — зазначає лікарка.
Принцип дії:
Час обстеження:
Переваги процедур:
За словами лікарки, КТ не можна проводити вагітним, жінкам, які годують груддю, людям, які мають алергічні реакції на йодовмісні препарати (у разі обстежень із контрастуванням).
А от при МРТ є наступні заборони: наявність кардіостимуляторів, електронних, металевих імплантів, ін’єктованих судин, куль, осколків у тілі.
За словами експертки, КТ використовує рентгенівські промені для створення детальних зображень органів, кісток та інших тканин.
Людина лежить на столі, який рухається через сканувальне кільце, яке виглядає як великий пончик. Зібрані дані можна зібрати в тривимірні зображення.
Людина лежить на столі, який рухається через сканувальне кільце, яке виглядає як великий пончик. Зібрані дані можна зібрати в тривимірні зображення.
Зображення виявляють відхилення як у кістках, так і в м’яких тканинах, наприклад, пневмонію в легенях, пухлини в різних органах або переломи кісток.
МРТ також створює детальні зображення ділянок всередині тіла, але для створення зображень використовує радіохвилі та потужний магніт.
Людина також лежить на столі, який переходить у пристрій у формі пончика, але “пончик” набагато товщий. Подібним чином ці зображення можуть показати різницю між нормальною та хворою тканиною.
Раніше ми розповідали тобі, на які обстеження ти можеш піти абсолютно безплатно.
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