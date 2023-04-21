Абсолютно різні процедури: чим відрізняється КТ від МРТ

Багато людей часто ототожнюють МРТ і КТ. Проте, за словами лікарів, цього робити не варто. Ці дослідження засновані на принципово різних методах.

Вони можуть заміняти один одного в окремих випадках — за умови наявності протипоказань до проведення іншого. Також МРТ і КТ можуть виконуватися для доповнення інформації.

Проте вони не є одним і тим же. Чим відрізняється КТ від МРТ — читай в матеріалі.

Чим відрізняється КТ від МРТ: основні відмінності

Лікар-радіолог Катерина Кандимова гооворить, що МРТ і КТ є абсолютно різними дослідженнями, крім самого принципу томографії — пошарового дослідження анатомічних зон пацієнта з подальшим утворенням об’ємного зображення.

Щоб було простіше зрозуміти різницю між цими методами, проведу аналогію між ними, — зазначає лікарка.

Принцип дії:

КТ: в основі роботи томографа покладене використання рентгенівських променів. МРТ: томограф формує зображення без використання рентгенівських променів.

Час обстеження:

КТ: від декількох секунд до 30 хвилин. МРТ: від 15 хвилин до 2,5 годин.

Переваги процедур:

КТ: висока точність діагностики кісткових структур, висока швидкість дослідження. МРТ: відсутність шкідливого опромінення, можливість проведення діагностики дітям з народження та вагітним жінкам.

Протипоказання перед процедурами

За словами лікарки, КТ не можна проводити вагітним, жінкам, які годують груддю, людям, які мають алергічні реакції на йодовмісні препарати (у разі обстежень із контрастуванням).

А от при МРТ є наступні заборони: наявність кардіостимуляторів, електронних, металевих імплантів, ін’єктованих судин, куль, осколків у тілі.

Що показує КТ: пояснює радіолог

За словами експертки, КТ використовує рентгенівські промені для створення детальних зображень органів, кісток та інших тканин.

Людина лежить на столі, який рухається через сканувальне кільце, яке виглядає як великий пончик. Зібрані дані можна зібрати в тривимірні зображення.

Зображення виявляють відхилення як у кістках, так і в м’яких тканинах, наприклад, пневмонію в легенях, пухлини в різних органах або переломи кісток.

Що показує МРТ

МРТ також створює детальні зображення ділянок всередині тіла, але для створення зображень використовує радіохвилі та потужний магніт.

Людина також лежить на столі, який переходить у пристрій у формі пончика, але “пончик” набагато товщий. Подібним чином ці зображення можуть показати різницю між нормальною та хворою тканиною.

Раніше ми розповідали тобі, на які обстеження ти можеш піти абсолютно безплатно.

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