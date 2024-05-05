Чем полезен зеленый лук: его польза и противопоказания для употребления

Зеленый лук в настоящее время доступен круглый год. Это может быть лук выращенный в тепличных условиях, а может быть выращен на грядке. Но многие люди воспринимают эту зелень как источник пополнения витаминов после долгих зимних месяцев. Читай, как зеленый лук влияет на здоровье мужчин и женщин и какие витамины в нем содержатся — о пользе зеленого лука в материале.

Ростки зеленого лука могут быть украшением любого блюда на столе и дополнением к еде.

Чем полезен зеленый лук

Зеленые ростки лука богаты эфирными маслами, цинком, а также витаминами А, В1, В2, К, РР, фолиевой кислотой, кальцием, фосфором. Лук богат витамином С, который укрепляет иммунитет, способствует образованию коллагена, восстановлению тканей и усвоению железа.

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оказывает антисептическое, противомикробное, бактерицидное, противовоспалительное и антисклеротическое действия;

повышает аппетит;

улучшает пищеварение и процесс усвоения пищи;

повышает тонус;

полезен при ОРВИ и гриппе;

отлично сжигает жиры.

Для чего полезен зеленый лук

укрепляет зубную эмаль;

нормализует давление;

помогает при сахарном диабете;

стимулирует процессы кроветворения;

целебно влияет на сердечно-сосудистую систему;

снижает риск раковых заболеваний.

Противопоказания для употребления зеленого лука

В сыром виде зеленый лук противопоказан людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта: гастритами, колитами, язвой. Употребление зеленого лука в больших количествах может провоцировать спазмы сосудов и перепады артериального давления. Зелень лука отличается высоким содержанием витамина K, который повышает свертываемость крови. Это следует учитывать, если у тебя есть склонность к образованию тромбов. Сырой зеленый лук не стоит давать маленьким детям. В рацион ребенка продукт лучше вводить после 2 лет.

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Но преимуществ употребления в пищу зеленого лука больше чем предостережений. В эту весеннюю пору употребляйте зелень, в частности зеленый лук, он богат компонентами и веществами, в которых нуждается наш организм для активной деятельности и восстановлении сил после зимы.

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