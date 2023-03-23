Сейчас самое время! Чем полезна руккола и кому ее следует употреблять: объяснение нутрициолога

Весна — это время настоящего витаминного бума: вокруг растет все то, что можно положить в весенний салат и получить кучу витаминов и минералов. Один из самых распространенных видов зелени, которую добавляют в рацион весной — руккола. Но действительно ли она так необходима для человека?

Разбираем в материале, чем полезна руккола и с какими продуктами ее лучше есть.

Чем полезна руккола

Руккола — это на самом деле капуста, которую чаще употребляют в качестве пряности или салатной зелени, ведь горчичный оттенок и горьковатый вкус придает блюду пикантности.

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— Многие люди, почувствовав этот вкус однажды, не могут его забыть. А, узнав, чем полезна руккола, становятся ее поклонниками, — говорит нутрициолог Ирина Румега.

Руккола содержит большое количество витаминов и полезных веществ. Это такие микроэлементы как железо, медь, марганец, селен, цинк; макроэлементы: калий, магний, кальций, фосфор, натрий; витамины: В1 – В6, В9, А, С, Е, К.

В молодых стеблях растения содержится много йода. Руккола полезна для людей, страдающих венозной недостаточностью и повышенным артериальным давлением.

Питательная ценность рукколы:

2,58 г белков;

0,66 г жиров;

2,05 г углеводов;

1,6 г клетчатки.

По словам нутрициолога, употребление рукколы налаживает обменные процессы, улучшает процесс пищеварения, укрепляет нервную систему.

Польза и вред рукколы

— Рукколу рекомендуют употреблять при малокровии, она повышает уровень гемоглобина, выводит излишки холестерина. Употреблять регулярно рукколу рекомендуют больным на сахарный диабет.

Зелень рукколы — незаменимый источник витаминов и микроэлементов в период беременности, а во время лактации она повышает приток грудного молока, — убеждает Ирина Румега.

Благодаря В-каротину, эта зелень улучшает состояние кожи, ногтей и волос: укрепляет волосяные луковицы и защищает их от выпадения.

Употреблять рукколу нельзя при индивидуальной непереносимости и мочекаменной болезни.

С какими продуктами следует есть рукколу

Нутрициологи в один голос говорят: лучше рукколу употреблять в чистом виде, или добавлять в мясо. Последний вариант полезен тем, что микроэлементы будут лучше усваиваться при совмещении с белковой и жирной пищей.

Также хорошим сочетанием для ежедневного потребления рукколы будет салат с кисломолочным сыром, чесноком и оливковым маслом.

Несколько рецептов других весенних салатов можно найти в нашем другом материале: ищи свой любимый салат и попробуй приготовить его по советам именитых шеф-поваров.

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