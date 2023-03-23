Зараз саме час! Чим корисна рукола та кому її варто вживати: пояснення нутриціологині

Весна є часом справжнього вітамінного буму: навколо росте все те, що можна покласти до весняного салату та отримати купу вітамінів та мінералів. Одна із найпоширеніших видів зелені, яку додають до раціону навесні — рукола. Та чи справді вона так необхідна для людини?
Розбираємо в матеріалі, чим корисна рукола та з якими продуктами її краще їсти.
Рукола — це насправді капуста, яку частіше вживають як прянощі чи салатну зелень, адже гірчичний відтінок та гіркуватий смак надає страві пікантності.
— Багато людей, відчувши цей смак один раз, не можуть його забути. А, дізнавшись, чим корисна рукола, стають її шанувальниками, — каже нутриціологиня Ірина Румега.
Рукола містить велику кількість вітамінів і корисних речовин. Це такі мікроелементи як залізо, мідь, марганець, селен, цинк; макроелементи: калій, магній, кальцій, фосфор, натрій; вітаміни: В1 – В6, В9, А, С, Е, К.
Рукола містить велику кількість вітамінів і корисних речовин. Це такі мікроелементи як залізо, мідь, марганець, селен, цинк; макроелементи: калій, магній, кальцій, фосфор, натрій; вітаміни: В1 – В6, В9, А, С, Е, К.
В молодих стеблах рослини міститься багато йоду. Рукола корисна для людей, котрі хворіють на венозну недостатність та підвищений артеріальний тиск.
За словами нутриціологині, вживання руколи налагоджує обмінні процеси, покращує процес травлення, зміцнює нервову систему.
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— Руколу рекомендують вживати при малокрів’ї, також вона підвищує рівень гемоглобіну, виводить надлишки холестерину. Вживати регулярно руколу рекомендують хворим на цукровий діабет.
Зелень руколи — незамінне джерело вітамінів та мікроелементів в період вагітності, під час лактації вона підвищує приплив грудного молока, — переконує Ірина Румега.
Зелень руколи — незамінне джерело вітамінів та мікроелементів в період вагітності, під час лактації вона підвищує приплив грудного молока, — переконує Ірина Румега.
Завдяки В-каротину ця зелень покращує стан шкіри, нігтів та волосся: зміцнює волосяні цибулини та захищає їх від випадіння.
Вживати руколу не можна при індивідуальному несприйнятті та при сечокам’яних захворюваннях.
Нутриціологи в один голос кажуть: найкраще руколу вживати у чистому вигляді, або додавати до м’яса. Останній варіант корисний тим, що мікроелементи будуть краще засвоюватися при суміщенні з білковою і жирною їжею.
Також гарним поєднанням для щоденного споживання руколи буде салат з кисломолочним сиром, часником та оливковою олією.
Кілька рецептів інших весняних салатів можна знайти у нашому іншому матеріалі: шукай свій улюблений салат та спробуй його приготувати за порадами іменитих шеф-кухарів.
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