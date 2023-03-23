Зараз саме час! Чим корисна рукола та кому її варто вживати: пояснення нутриціологині

Весна є часом справжнього вітамінного буму: навколо росте все те, що можна покласти до весняного салату та отримати купу вітамінів та мінералів. Одна із найпоширеніших видів зелені, яку додають до раціону навесні — рукола. Та чи справді вона так необхідна для людини?

Розбираємо в матеріалі, чим корисна рукола та з якими продуктами її краще їсти.

Чим корисна рукола

Рукола — це насправді капуста, яку частіше вживають як прянощі чи салатну зелень, адже гірчичний відтінок та гіркуватий смак надає страві пікантності.

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— Багато людей, відчувши цей смак один раз, не можуть його забути. А, дізнавшись, чим корисна рукола, стають її шанувальниками, — каже нутриціологиня Ірина Румега.

Рукола містить велику кількість вітамінів і корисних речовин. Це такі мікроелементи як залізо, мідь, марганець, селен, цинк; макроелементи: калій, магній, кальцій, фосфор, натрій; вітаміни: В1 – В6, В9, А, С, Е, К.

В молодих стеблах рослини міститься багато йоду. Рукола корисна для людей, котрі хворіють на венозну недостатність та підвищений артеріальний тиск.

Поживна цінність руколи:

2,58 г білків;

0,66 г жирів;

2,05 г вуглеводів;

1,6 г клітковини.

За словами нутриціологині, вживання руколи налагоджує обмінні процеси, покращує процес травлення, зміцнює нервову систему.

Користь і шкода руколи

— Руколу рекомендують вживати при малокрів’ї, також вона підвищує рівень гемоглобіну, виводить надлишки холестерину. Вживати регулярно руколу рекомендують хворим на цукровий діабет.

Зелень руколи — незамінне джерело вітамінів та мікроелементів в період вагітності, під час лактації вона підвищує приплив грудного молока, — переконує Ірина Румега.

Завдяки В-каротину ця зелень покращує стан шкіри, нігтів та волосся: зміцнює волосяні цибулини та захищає їх від випадіння.

Вживати руколу не можна при індивідуальному несприйнятті та при сечокам’яних захворюваннях.

З якими продуктами варто їсти руколу

Нутриціологи в один голос кажуть: найкраще руколу вживати у чистому вигляді, або додавати до м’яса. Останній варіант корисний тим, що мікроелементи будуть краще засвоюватися при суміщенні з білковою і жирною їжею.

Також гарним поєднанням для щоденного споживання руколи буде салат з кисломолочним сиром, часником та оливковою олією.

Кілька рецептів інших весняних салатів можна знайти у нашому іншому матеріалі: шукай свій улюблений салат та спробуй його приготувати за порадами іменитих шеф-кухарів.

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