Чим корисна зелена цибуля: її користь та протипоказання для вживання

Зелена цибуля в теперішній час доступна круглий рік. Це може бути цибуля вирощена в тепличних умовах, а може бути вирощена на грядці. Але багато людей сприймають цю зелень як джерело поповнення вітамінів після довгих зимових місяців. Читай, як зелена цибуля впливає на здоров’я чоловіків і жінок і які вітаміни в ній містяться — про користь зеленої цибулі у матеріалі.

Паростки зеленої цибулі можуть бути прикрасою будь-якої страви на столі та доповненням до їжі.

Чим корисна зелена цибуля

Зелені паростки цибулі багаті на ефірні олії, цинк, а також вітаміни А, В1, В2, К, РР, фолієву кислоту, кальцій, фосфор. Цибуля багата вітаміном С, який зміцнює імунітет, сприяє утворенню колагену, відновленню тканин і засвоєнню заліза.

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Чим корисна зелена цибуля для організму чоловіків та жінок

має антисеп­тичну, протимікробну, бактерицидну, про­тизапальну та антисклеротичну дії;

підвищує апетит;

покращує травлення і процес засво­єння їжі;

підвищує тонус;

корисна при ГРВІ та грипі;

відмінний спалювач жирів.

Для чого корисна зелена цибуля

зміцнює зубну емаль;

нормалізує тиск;

допомагає при цукровому діабеті;

стимулює процеси кровотворення;

цілюще впливає на серцево-судинну систему;

знижує ризик ракових захворювань.

Протипоказання для вживання зеленої цибулі

У сирому вигляді зелена цибуля протипоказана людям із захворюваннями шлунково-кишкового тракту: гастритами, колітами, виразкою. Вживання зеленої цибулі у великих кількостях може провокувати спазми судин та перепади артеріального тиску. Зелень цибулі відрізняється високим вмістом вітаміну K, який підвищує згортання крові. Це слід враховувати, якщо у тебе є схильність до утворення тромбів. Сиру зелену цибулю не варто давати маленьким дітям. У раціон дитини продукт краще вводити після 2 років.

Але переваг вживання в їжу зеленої цибулі більше ніж пересторог. У цю весняну пору вживайте зелень, зокрема зелену цибулю, вона багата компонентами та речовинами, яких потребує наш організм для активної діяльності та відновленні сил після зими.

Якщо ти любиш зелень, то матеріал з поясненнями нутриціологині про користь руколи та кому її варто вживати — саме для тебе.

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