Чим корисна зелена цибуля: її користь та протипоказання для вживання

Зелена цибуля в теперішній час доступна круглий рік. Це може бути цибуля вирощена в тепличних умовах, а може бути вирощена на грядці. Але багато людей сприймають цю зелень як джерело поповнення вітамінів після довгих зимових місяців. Читай, як зелена цибуля впливає на здоров’я чоловіків і жінок і які вітаміни в ній містяться — про користь зеленої цибулі у матеріалі.
Паростки зеленої цибулі можуть бути прикрасою будь-якої страви на столі та доповненням до їжі.
Зелені паростки цибулі багаті на ефірні олії, цинк, а також вітаміни А, В1, В2, К, РР, фолієву кислоту, кальцій, фосфор. Цибуля багата вітаміном С, який зміцнює імунітет, сприяє утворенню колагену, відновленню тканин і засвоєнню заліза.
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Але переваг вживання в їжу зеленої цибулі більше ніж пересторог. У цю весняну пору вживайте зелень, зокрема зелену цибулю, вона багата компонентами та речовинами, яких потребує наш організм для активної діяльності та відновленні сил після зими.
Якщо ти любиш зелень, то матеріал з поясненнями нутриціологині про користь руколи та кому її варто вживати — саме для тебе.
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