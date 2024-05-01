Чим підгодувати редиску — для хрустких та налитих соком коренеплодів

Поласувати скоростиглою редискою з власного городу, смачною, але в жодному разі не перенасиченою “хімією” — мета кожного справжнього господаря. Як знайти правильний баланс між мінеральними та органічними добривами, і чим підгодувати редиску для здорового і корисного врожаю — читай в нашому матеріалі.

Редиска має дуже короткий термін вегетації, найбільш скоростиглі сорти дадуть врожай вже за 20 днів, пізньостиглі — через 40 днів. Часу на підгодівлю лишається не багато, до того ж редиска — овоч невеличкий, додаткової їжі їй потрібно лише трошки.

Якщо внести добрива під час посадки редиски, а потім присипати грядку золою, додатково підгодовувати редис не буде потреби.

Зола багата калієм, фосфором та іншими корисними мікроелементами, які сприяють зав’язуванню і розвитку коренеплоду.

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Чим підгодувати редиску перед посівом

Коли сієш редиску, добре внести на кожен квадратний метр грядки відро компосту та склянку деревної золи або 20-30 г нітроамофоски, це комплексне добриво, в складі якого є азот, калій та фосфор.

Якщо ж ти не вносив добрива під час посіву, то, аби коренеплід розвивався швидко та наливалася соком, а не був сухий, пекучий та твердий, його варто підгодувати двічі.

Перша підгодівля: коли та чим

Перший раз варто підгодувати редиску після сходів у фазі одного-двох листків.

Це буде корисно для її подальшого швидкого зростання.

Ти можеш використати мінеральні добрива, а можеш взяти перегній або настій трави:

полий розчином азотного добрива: сечовини або аміачної селітри. З розрахунку: 1 ст. ложка на 10 л води — на один квадратний метр;

полий настоєм кропиви, пташиного посліду або коров’яку;

зроби розчин перегною або землі з компостної купи: розбовтай хорошу жменю перегною у відрі води та полий цією рідиною редис.

Перегній та компост місять багато поживних елементів, зокрема азот, який потрібен рослині на перших етапах розвитку.

Чим вдруге підгодувати редиску для кращого наливу

Зазвичай вдруге підгодовують редиску через тиждень після першої підкормки.

Для цього згодяться:

підгодуй редиску комплексними фосфорно-калійними добривами, приміром, суперфосфатом або калійною сіллю (за інструкцією), адже азот на цій стадії розвитку коренеплоду вже не потрібний;

полий овоч розчином золи: 1 склянка на відро води.

полий водою, а потім припудри листя золою. Це збереже рослини від хрестоцвітої блішки та водночас годуватиме овоч поступово: дещо всотуватиме листя, а решта осиплеться на землю і потрапить в рослину через корінь.

Для кращого врожаю редиски в теплиці підгодовуй овоч так само як і у відкритому ґрунті, адже різниці в технології її вирощуванням в парнику, в теплиці й на звичайній грядці немає. В теплиці овоч просто дозріватиме дещо швидше.

Раніше ми розповідали, коли й в які терміни найкраще саджати усі овочі — шукай цю корисну інформацію в місячному календарі городника на 2024 рік.

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