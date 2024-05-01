Чим підгодувати редиску — для хрустких та налитих соком коренеплодів

Поласувати скоростиглою редискою з власного городу, смачною, але в жодному разі не перенасиченою “хімією” — мета кожного справжнього господаря. Як знайти правильний баланс між мінеральними та органічними добривами, і чим підгодувати редиску для здорового і корисного врожаю — читай в нашому матеріалі.
Редиска має дуже короткий термін вегетації, найбільш скоростиглі сорти дадуть врожай вже за 20 днів, пізньостиглі — через 40 днів. Часу на підгодівлю лишається не багато, до того ж редиска — овоч невеличкий, додаткової їжі їй потрібно лише трошки.
Якщо внести добрива під час посадки редиски, а потім присипати грядку золою, додатково підгодовувати редис не буде потреби.
Якщо внести добрива під час посадки редиски, а потім присипати грядку золою, додатково підгодовувати редис не буде потреби.
Зола багата калієм, фосфором та іншими корисними мікроелементами, які сприяють зав’язуванню і розвитку коренеплоду.
Коли сієш редиску, добре внести на кожен квадратний метр грядки відро компосту та склянку деревної золи або 20-30 г нітроамофоски, це комплексне добриво, в складі якого є азот, калій та фосфор.
Якщо ж ти не вносив добрива під час посіву, то, аби коренеплід розвивався швидко та наливалася соком, а не був сухий, пекучий та твердий, його варто підгодувати двічі.
Перший раз варто підгодувати редиску після сходів у фазі одного-двох листків.
Перший раз варто підгодувати редиску після сходів у фазі одного-двох листків.
Це буде корисно для її подальшого швидкого зростання.
Ти можеш використати мінеральні добрива, а можеш взяти перегній або настій трави:
Перегній та компост місять багато поживних елементів, зокрема азот, який потрібен рослині на перших етапах розвитку.
Перегній та компост місять багато поживних елементів, зокрема азот, який потрібен рослині на перших етапах розвитку.
Зазвичай вдруге підгодовують редиску через тиждень після першої підкормки.
Для цього згодяться:
Для кращого врожаю редиски в теплиці підгодовуй овоч так само як і у відкритому ґрунті, адже різниці в технології її вирощуванням в парнику, в теплиці й на звичайній грядці немає. В теплиці овоч просто дозріватиме дещо швидше.
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