Чем подкормить редиску — для хрустящих и налитых соком корнеплодов

Полакомиться скороспелой редиской с собственного огорода, вкусной, но ни в коем случае не перенасыщенной “химией” — цель каждого настоящего хозяина. Как найти правильный баланс между минеральными и органическими удобрениями, и чем подкормить редиску для здорового и полезного урожая — читай в нашем материале.
Редис имеет очень короткий срок вегетации, наиболее скороспелые сорта дадут урожай уже через 20 дней, позднеспелые — через 40 дней. Времени на подкормку остается немного, к тому же редис — овощ небольшой, дополнительной пищи ему нужно немного.
Если внести удобрения во время посадки редиски, а затем присыпать грядку золой, дополнительно подкармливать корнеплод вообще не потребуется.
Если внести удобрения во время посадки редиски, а затем присыпать грядку золой, дополнительно подкармливать корнеплод вообще не потребуется.
Зола богата калием, фосфором и другими полезными микроэлементами, способствующими завязыванию и развитию корнеплода.
Когда сеешь редис, хорошо внести на каждый квадратный метр грядки ведро компоста и стакан древесной золы или 20-30 г нитроаммофоски, это комплексное удобрение, в составе которого есть азот, калий и фосфор.
Если же ты не вносил удобрения во время посева, то, чтобы редис развивался быстро и наливался соком, а не был сухой, жгучий и твердый, его следует подкормить дважды.
Первый раз следует подкормить овощ после всходов в фазе одного-двух листьев.Это будет полезно для дальнейшего быстрого роста.
Ты можешь использовать минеральные удобрения, а можешь взять перегной или настой травы:
Перегной и компост содержат много питательных элементов, в частности азота, который нужен растению на первых этапах развития.
Перегной и компост содержат много питательных элементов, в частности азота, который нужен растению на первых этапах развития.
Обычно второй раз овощ подкармливают через неделю после первой подкормки.
Что использовать::
Это сохранит растения от крестоцветной блошки и одновременно будет кормить овощ постепенно: немного впитают листья, а остальные осыплется на землю и попадет в растение через корень.
Для лучшего урожая редиски в теплице подкармливай овощ так же как и в открытом грунте, ведь разницы в технологии его выращивания в парнике, в теплице и на обычной грядке нет. В теплице овощ будет просто созревать несколько быстрее.
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