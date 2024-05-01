Чем подкормить редиску — для хрустящих и налитых соком корнеплодов

Полакомиться скороспелой редиской с собственного огорода, вкусной, но ни в коем случае не перенасыщенной “химией” — цель каждого настоящего хозяина. Как найти правильный баланс между минеральными и органическими удобрениями, и чем подкормить редиску для здорового и полезного урожая — читай в нашем материале.

Редис имеет очень короткий срок вегетации, наиболее скороспелые сорта дадут урожай уже через 20 дней, позднеспелые — через 40 дней. Времени на подкормку остается немного, к тому же редис — овощ небольшой, дополнительной пищи ему нужно немного.

Если внести удобрения во время посадки редиски, а затем присыпать грядку золой, дополнительно подкармливать корнеплод вообще не потребуется.

Зола богата калием, фосфором и другими полезными микроэлементами, способствующими завязыванию и развитию корнеплода.

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Чем подкормить редиску перед посевом

Когда сеешь редис, хорошо внести на каждый квадратный метр грядки ведро компоста и стакан древесной золы или 20-30 г нитроаммофоски, это комплексное удобрение, в составе которого есть азот, калий и фосфор.

Если же ты не вносил удобрения во время посева, то, чтобы редис развивался быстро и наливался соком, а не был сухой, жгучий и твердый, его следует подкормить дважды.

Первая подкормка редиски: когда и чем

Первый раз следует подкормить овощ после всходов в фазе одного-двух листьев.

Это будет полезно для дальнейшего быстрого роста.

Ты можешь использовать минеральные удобрения, а можешь взять перегной или настой травы:

полей раствором азотного удобрения: мочевины или аммиачной селитры. Из расчета: 1 столовая ложка на 10 л воды — на один квадратный метр;

полей корнеплод настоем крапивы, птичьего помета или коровяка;

сделай раствор перегноя или земли из компостной кучи: разболтай хорошую горсть перегноя в ведре воды и полей этой жидкостью редис.

Перегной и компост содержат много питательных элементов, в частности азота, который нужен растению на первых этапах развития.

Чем второй раз подкормить редиску для лучшего налива

Обычно второй раз овощ подкармливают через неделю после первой подкормки.

Что использовать::

подкорми редиску комплексными фосфорно-калийными удобрениями, например, суперфосфатом или калийной солью (по инструкции), ведь азот на этой стадии развития корнеплоду уже не нужен;

полей редис раствором золы: 1 стакан на ведро воды.

полей обычной водой, а затем припудри листья золой.

Это сохранит растения от крестоцветной блошки и одновременно будет кормить овощ постепенно: немного впитают листья, а остальные осыплется на землю и попадет в растение через корень.

Для лучшего урожая редиски в теплице подкармливай овощ так же как и в открытом грунте, ведь разницы в технологии его выращивания в парнике, в теплице и на обычной грядке нет. В теплице овощ будет просто созревать несколько быстрее.

Раньше мы рассказывали, когда и в какие сроки лучше сажать все овощи — ищи эту полезную информацию в лунном календаре огородника на 2024 год.

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