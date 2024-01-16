Лунный посевной календарь 2024 года: когда сеять и сажать растения

Наверное, все садоводы и огородники пользуются лунным посевным календарем, чтобы знать, в какие дни сажать ту или иную культуру.

Считается, что сеять семена или пересаживать рассаду стоит только во время растущей Луны. Ведь она растет и тянет ввысь энергию и соки растений.

Мы расскажем о лунном посевном календаре на 2024 год. Узнай, в какие дни лучше сеять разные овощи.

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Январь 2024

Томаты, перец, баклажаны, огурцы, тыква, кабачки, патиссон, арбуз, дыня, капуста — 13-20 января.

Горох, фасоль, бобы, лук на зелень, укроп, салат, шпинат, артишок, петрушка, свекла, морковь, редис, редька, дайкон, репчатый лук, чеснок, картофель — 1-9 января, 27-31 января.

Неблагоприятные дни — 11, 25 января.

Февраль 2024

Томаты, перец, баклажаны, огурцы, тыква, кабачки, патиссон, арбуз, дыня, капуста — 11-23 февраля.

Горох, фасоль, бобы, лук на зелень, укроп, салат, шпинат, артишок, петрушка, свекла, морковь, редис, редька, дайкон, репчатый лук, чеснок, картофель — 1-9 февраля, 26-28 февраля.

Неблагоприятные дни — 10, 24 февраля.

Март 2024

Томаты, перец, баклажаны, огурцы, тыква, кабачки, патиссон, арбуз, дыня, капуста — 12-19 марта.

Горох, фасоль, бобы, лук на зелень, укроп, салат, шпинат, артишок, петрушка, свекла, морковь, редис, редька, дайкон, репчатый лук, чеснок, картофель — 1-8 марта, 27-31 марта.

Неблагоприятные дни — 10, 25 марта.

Апрель 2024

Томаты, перец, баклажаны, огурцы, тыква, кабачки, патиссон, арбуз, дыня, капуста — 10-17 апреля.

Горох, фасоль, бобы, лук на зелень, укроп, салат, шпинат, артишок, петрушка, свекла, морковь, редис, редька, дайкон, репчатый лук, чеснок, картофель — 1-6 апреля, 26-30 апреля.

Неблагоприятные дни — 8, 24 апреля.

Май 2024

Томаты, перец, баклажаны, огурцы, тыква, кабачки, патиссон, арбуз, дыня, капуста — 10-17 мая.

Горох, фасоль, бобы, лук на зелень, укроп, салат, шпинат, артишок, петрушка, свекла, морковь, редис, редька, дайкон, репчатый лук, чеснок, картофель — 1-6 мая, 25-31 мая.

Неблагоприятные дни — 8, 23 мая.

Июнь 2024

Томаты, перец, баклажаны, огурцы, тыква, кабачки, патиссон, арбуз, дыня, капуста — 8-15 июня.

Горох, фасоль, бобы, лук на зелень, укроп, салат, шпинат, артишок, петрушка, свекла, морковь, редис, редька, дайкон, репчатый лук, чеснок, картофель — 1-4 июня, 24-30 июня.

Неблагоприятные дни — 6, 22 июня.

Июль 2024

Томаты, перец, баклажаны, огурцы, тыква, кабачки, патиссон, арбуз, дыня, капуста — 8-15 июля.

Горох, фасоль, бобы, лук на зелень, укроп, салат, шпинат, артишок, петрушка, свекла, морковь, редис, редька, дайкон, репчатый лук, чеснок, картофель — 1-3 июля, 23-30 июля.

Неблагоприятные дни — 6, 21 июля.

Август 2024

Томаты, перец, баклажаны, огурцы, тыква, кабачки, патиссон, арбуз, дыня, капуста — 6-13 августа.

Горох, фасоль, бобы, лук на зелень, укроп, салат, шпинат, артишок, петрушка, свекла, морковь, редис, редька, дайкон, репчатый лук, чеснок, картофель — 1-2 августа, 21-28 августа.

Неблагоприятные дни — 4, 19 августа.

Сентябрь 2024

Томаты, перец, баклажаны, огурцы, тыква, кабачки, патиссон, арбуз, дыня, капуста — 5-12 сентября.

Горох, фасоль, бобы, лук на зелень, укроп, салат, шпинат, артишок, петрушка, свекла, морковь, редис, редька, дайкон, репчатый лук, чеснок, картофель — 1 сентября, 20-27 сентября.

Неблагоприятные дни — 3, 18 сентября.

Октябрь 2024

Томаты, перец, баклажаны, огурцы, тыква, кабачки, патиссон, арбуз, дыня, капуста — 4-11 октября.

Горох, фасоль, бобы, лук на зелень, укроп, салат, шпинат, артишок, петрушка, свекла, морковь, редис, редька, дайкон, репчатый лук, чеснок, картофель — 19-26 октября.

Неблагоприятные дни — 2, 17 октября.

Ноябрь 2024

Томаты, перец, баклажаны, огурцы, тыква, кабачки, патиссон, арбуз, дыня, капуста — 3-10 ноября.

Горох, фасоль, бобы, лук на зелень, укроп, салат, шпинат, артишок, петрушка, свекла, морковь, редис, редька, дайкон, репчатый лук, чеснок, картофель — 18-25 ноября.

Неблагоприятные дни — 1, 16 ноября.

Декабрь 2024

Томаты, перец, баклажаны, огурцы, тыква, кабачки, патиссон, арбуз, дыня, капуста — 3-10 декабря.

Горох, фасоль, бобы, лук на зелень, укроп, салат, шпинат, артишок, петрушка, свекла, морковь, редис, редька, дайкон, репчатый лук, чеснок, картофель — 17-24 декабря.

Неблагоприятные дни — 1, 15 декабря.

Зимой можно даже сажать цветы. Ранее мы рассказывали о посадке петунии в январе.

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