Лунный посевной календарь 2024 года: когда сеять и сажать растения

Наверное, все садоводы и огородники пользуются лунным посевным календарем, чтобы знать, в какие дни сажать ту или иную культуру.
Считается, что сеять семена или пересаживать рассаду стоит только во время растущей Луны. Ведь она растет и тянет ввысь энергию и соки растений.
Мы расскажем о лунном посевном календаре на 2024 год. Узнай, в какие дни лучше сеять разные овощи.
Зимой можно даже сажать цветы. Ранее мы рассказывали о посадке петунии в январе.
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