Чем смазать обувь, чтобы не скользило на льду: 5 способов

Зима в Украине часто превращает обычную прогулку в испытание. Когда тротуары покрываются тонким слоем льда, даже самые устойчивые на вид ботинки могут подвести в ответственный момент.

Вопрос безопасности становится приоритетом, ведь падение на твердый лед грозит серьезными травмами. Чтобы чувствовать себя уверенно, стоит заранее подготовить подошву к экстремальным условиям, используя проверенные домашние методы.

Чем смазать обувь чтобы не скользила на льду

Один из самых эффективных методов, который позволяет создать искусственную шероховатость на гладкой поверхности, — это использование обычного клея. Если ты раздумываешь над тем, чем смазать обувь чтобы не скользила на льду, попробуй комбинацию суперклея или Момента с обычным песком.

На предварительно вымытую и обезжиренную подошву наносится клеевая сетка, которую сразу же густо присыпают крупнозернистым песком. После полного высыхания такая защита работает как наждачная бумага, обеспечивая отличное сцепление с поверхностью в течение нескольких дней активной ходьбы.

Чем натереть подошву чтобы не скользила: проверенные народные средства

Для тех, кто ищет менее радикальные способы и переживает за сохранение внешнего вида обуви, существуют более простые варианты. Самый популярный совет во многих блогах о том, чем натереть подошву чтобы не скользила, касается обычного сырого картофеля.

Крахмал, выделяющийся из овоща, создает на поверхности специфический слой, который временно предотвращает скольжение. Также неплохо работает интенсивное натирание подошвы обычной наждачной бумагой — это создает микроскопические борозды, которые помогают обуви цепляться даже за гладкую корку льда.

Как сделать обувь нескользкой в гололед: советы

Когда на улице настоящее стекло, обычных натираний может быть недостаточно. В таких случаях стоит подумать о механических дополнениях. Ища ответ на вопрос, как сделать обувь нескользкой в гололед, многие обращаются к тканевым лейкопластырям.

Наклеивание нескольких полосок крест-накрест на пятку и носок дает мгновенный результат. Это идеальный вариант для коротких дистанций, например, чтобы безопасно дойти до остановки или магазина. Однако помни, что такая защита быстро намокает и может отклеиться, поэтому лучше иметь запасную пару пластырей с собой.

Что сделать, чтобы не скользила обувь на льду: лайфхаки

Если ситуация застала тебя врасплох, и нужно срочно решить, чтобы не скользила обувь на льду, можно воспользоваться обычным лаком для волос. Несколько слоев лака, нанесенных на сухую подошву, создают липкую пленку, которая значительно улучшает устойчивость.

Еще один интересный метод — использование капроновых чулок. Если их поджечь и накапать расплавленным капроном на подошву, образуются небольшие твердые бугорки, которые работают как микро-шипы. Это довольно агрессивный метод, но он является одним из самых надежных среди самодельных вариантов.

Независимо от выбранного способа, всегда проверяй состояние обуви после возвращения домой. Грязь и соль разрушают защитные слои, поэтому регулярная подготовка и уход — это залог твоей безопасности на протяжении всей зимы.

А теперь ты знаешь, чем натереть обувь, чтобы не упасть на льду. Но если все же ты уже упал, то читай, как получить компенсацию за травму на льду или из-за неубранного снега.

