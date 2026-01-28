Стиль жизни

Чем смазать обувь, чтобы не скользило на льду: 5 способов

Юлия Хоменко, редактор сайта 28 января 2026, 16:30 3 мин.
Как сделать обувь нескользкой в ​​гололедицу
Фото Depositphotos

Загрузка

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь