Чем смазывать формы для пасок: список лучших ингредиентов

Кулич — особенная выпечка, поэтому и форма для него нужна особенная, ведь на протвине его не пропечешь.

Часто хозяйки идут по пути наименьшего сопротивления и покупают готовые бумажные формы для пасхальной выпечки. Но многие используют для этого гофрированные металлические формы, из силикона, жестяные банки и т.д. Чем смазывать формы для пасок — читай в материале.

Чем смазывать формы для пасок: вариант из бумаги

Бумажные формы — самые легкие и простые помощники для пасхальной выпечки. Их просто нужно на одну треть заполнить тестом и поставить на расстойку. Перед выпечкой бумажные формы не смазывают предварительно маслом, ведь после выпечки куличи не нужно вынимать из форм.

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Чем смазывать формы для пасок из алюминиевой фольги

Формы из алюминиевой фольги нужно смазывать изнутри растительным или сливочным маслом. Также берут топленый свиной жир.

Вынимают куличи сразу после выпечки, так как они могут отсыреть при остывании. Формы для пасхальной выпечки из фольги отличаются по форме (кулич получается трапециевидным, как кекс).

Чем смазывать гофрированные формы для выпечки пасок

Во избежание пригорания и прилипания низ и стенки формы хозяйки густо смазывают размягченным сливочным маслом и посыпают мелкими сухарями. Но нужно помнить, что используя такую форму, на вид пасха будет выглядеть, как кекс. При этом вкус кулича, конечно же, не изменится.

Чем смазывать металлические формы для паски

Сейчас есть множество магазинов, в которых можно найти металлические формы для куличей. Они идут с антипригарным покрытием, разъемные.

Формы с антипригарным покрытием похожи на чаши для мультиварки, ведь они невысокие, из сплава и покрыты изнутри специальным составом. Именно поэтому такие формы смазывать не нужно.

Чем смазывать силиконовые формы для пасок

Силиконовые формы — очень практичная и хорошая вещь для выпекания пасхальной выпечки. К тому же, их не нужно предварительно смазывать или застилать промасленной бумагой. Зачастую они небольших размеров, но после выпекания куличи очень легко и просто отделяются от формы.

Чем смазывать жестяные банки для выпечки пасок

Очень часто хозяйки берут жестяные банки из-под консерв для выпечки куличей. Для того чтобы приступать к выпечке, дно и стенки форм необходимо выстелить промасленной бумагой или специальной бумагой для выпечки. Таким образом выпечка не будет прилипать.

Чем смазывать кастрюли или стальные чашки для выпечки пасок

Кастрюли для выпечки могут быть эмалированные, металлические или алюминиевые, только последние нужно обязательно застелить промасленной бумагой изнутри. Куличи в кастрюлях получаются приземистыми.

Но для любителей маленьких куличей есть стальные или эмалированные походные кружки. Высоту кулича тоже можно регулировать, нарастив стенки при помощи бумаги. Кружки удобно вынимать из духовки, так как у них довольно большие ручки.

Раньше мы рассказывали, как приготовить заварной творожный кулич.

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