Новый рецепт в копилку! Как приготовить нежную заварную пасху — пошагово

Кто-то испокон веков выпекает куличи по одному рецепту. Для некоторых Пасха — это возможность попробовать что-то новое и найти интересный, а главное, вкусный рецепт пасхи. Сегодня мы рассказываем, что такое заварная пасха и как ее приготовить на праздник.
Заварной кулич готовят из творога. Но творожные рецепты существенно отличаются. Ведь здесь есть процесс заваривания, который полностью меняет вкус пасхального блюда. Заварная пасха получается более сытной и нежной. У нее тонкий сливочный вкус и она точно понравится даже малышам.
Заварная пасха готовится довольно просто. С ней справятся и начинающие в кулинарии. Самое главное здесь — вовремя снять желтки со сливками с плиты, чтобы они не свернулись. Обо всех тонкостях приготовления заварной пасхи читай подробно в рецепте.
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Фото: Pexels
Кстати, раньше мы рассказывали, как приготовить цукаты из апельсиновых корок. Перед приготовлением кулича лучше отжать сыр, чтобы убрать лишнюю влагу.
Заварная пасха может храниться в холодильнике не больше недели.
Ранее мы рассказывали о рецептах вкусных куличей от шеф-поваров.
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