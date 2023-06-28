Чем заклеить бассейн и что для этого нужно — пошаговая инструкция для ремонта

Чаще всего в комплекте с бассейном идет набор для ремонта, куда входит тюбик специального клея и заплатка. Если его нет, можно купить набор в специализированном магазине (где продают лодки).

А если ты хочешь справиться с проблемой самостоятельно, быстро и качественно, читай о том, чем заклеить бассейн — в материале.

Чем заклеить бассейн: основные причины повреждений

Резину в бассейне очень легко повредить, ведь она довольно тонкая. Например, возле места отдыха может быть острый камень, сучок или шип. Порвать оболочку бассейна также могут домашние животные или маленькие дети.

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Но после того, как ты узнал(-а) о том, что бассейн пробился, нужно понять, где именно находится прокол. Делай это, применяя простые лайфхаки:

Часть, где быстро спускается воздух, хорошо надуй. После этого, чуть придавливая резину, пройдись ухом по всему периметру бассейна и прислушайся, в каком месте выходит воздух. В зоне повреждения ты услышишь характерный звук. Если нет звука, смочи ладонь и точно также проверь бассейн по всему периметру. Если бассейн маленький, а рядом есть емкость с водой, надуй бассейн и погрузи в жидкость. Из того места, где есть прокол, начнет выходить воздух.

Чем заклеить надувной бассейн: эффективные средства

Заклеить бассейн можно с помощью таких приспособлений:

Скотч. Самый популярных метод. Перед заклеиванием бассейн нужно обезжирить спиртом, а потом чуть-чуть потереть мелкой наждачной бумагой. На шероховатой поверхности скотч будет держаться дольше. После этого отрежь кусочек скотча и приклей его на резину. Суперклей. В первую очередь место прокола нужно обнаружить, обезжирить и высушить. Также нужно взять заплатку из того же материала, из которого сделан сам бассейн, или же кусочек резины. После этого нанеси клей и подожди несколько минут. Поставь заплатку и прижми на 2 минуты. Поставь на это место грузик (на несколько часов). Пластырь. Здесь техника такая же, как и со скотчем.

Чем заклеить каркасный бассейн и как правильно это делать: инструкция

Чтобы заклеить такой бассейн, используй такие методы и средства:

обычный клей, который используют для приклеивания резиновых изделий;

герметик;

материалы из ПВХ (если нет специальной латки);

алюминиевый скотч (если есть трещина в бассейне);

заплатки.

У каждого бывают собственные потаенные страхи. Кому-то сложно подниматься на самый высокий этаж, а некоторым страшно заходить в воду. Но летом хочется преодолеть все препятствия. Поэтому читай простые советы, которые помогут научиться плавать.

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