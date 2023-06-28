Чем заклеить бассейн и что для этого нужно — пошаговая инструкция для ремонта

Чаще всего в комплекте с бассейном идет набор для ремонта, куда входит тюбик специального клея и заплатка. Если его нет, можно купить набор в специализированном магазине (где продают лодки).
А если ты хочешь справиться с проблемой самостоятельно, быстро и качественно, читай о том, чем заклеить бассейн — в материале.
Резину в бассейне очень легко повредить, ведь она довольно тонкая. Например, возле места отдыха может быть острый камень, сучок или шип. Порвать оболочку бассейна также могут домашние животные или маленькие дети.
Но после того, как ты узнал(-а) о том, что бассейн пробился, нужно понять, где именно находится прокол. Делай это, применяя простые лайфхаки:
Заклеить бассейн можно с помощью таких приспособлений:
Чтобы заклеить такой бассейн, используй такие методы и средства:
У каждого бывают собственные потаенные страхи. Кому-то сложно подниматься на самый высокий этаж, а некоторым страшно заходить в воду. Но летом хочется преодолеть все препятствия. Поэтому читай простые советы, которые помогут научиться плавать.
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