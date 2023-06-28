Чим заклеїти басейн і що для цього потрібно — покрокова інструкція до ремонту

Найчастіше в комплекті з басейном йде набір для ремонту, куди входить тюбик спеціального клею та латки. Якщо його немає, можна купити набір у спеціалізованому магазині (де продають човни). А якщо ти хочеш впоратися із проблемою самостійно, швидко та якісно, читай про те, чим заклеїти басейн — у матеріалі.

Чим заклеїти басейн: основні причини пошкоджень

Гуму в басейні дуже легко пошкодити, адже вона досить тонка. Наприклад, біля місця відпочинку може бути гострий камінь, сучок чи шип. Порвати оболонку басейну можуть домашні тварини або маленькі діти.

Але коли ти дізнався/-ась про те, що басейн пробився, потрібно зрозуміти, де саме знаходиться прокол. Роби це, застосовуючи прості лайфхаки:

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Частину, де швидко спускається повітря, добре надуй. Після цього, трохи притискаючи гуму, пройдися вухом по всьому периметру басейну і прислухайся, де виходить повітря. У зоні пошкодження ти почуєш характерний звук. Якщо немає звуку, змочи долоню і так само перевір басейн по всьому периметру. Якщо басейн маленький, а поряд є місткість із водою, надуй басейн і погрузи в рідину. З місця, де є прокол, почне виходити повітря.

Чим заклеїти надувний басейн: ефективні засоби

Заклеїти басейн можна за допомогою таких методів:

Скотч. Найпопулярніший метод. Перед заклеюванням басейн потрібно знежирити спиртом, а потім трохи потерти дрібним наждачним папером. На шорсткій поверхні скотч триматиметься довше. Після цього відріж шматочок скотчу і приклей його на гуму. Супер клей. Насамперед місце проколу потрібно виявити, знежирити та висушити. Також потрібно взяти латку з того ж матеріалу, з якого зроблений сам басейн або шматочок гуми. Після цього нанеси клей та почекай кілька хвилин. Постав латку і притисни на 2 хвилини. Постав на це місце грузик (на кілька годин). Пластир. Тут техніка така саме, як зі скотчем.

Як заклеїти каркасний басейн і як правильно це робити: інструкція

Щоб заклеїти такий басейн, використовуй такі методи та засоби:

звичайний клей, який використовується для приклеювання гумових виробів;

герметик;

матеріали з ПВХ (якщо немає спеціальної латки);

алюмінієвий скотч (якщо є тріщина у басейні);

латки.

У кожного бувають власні потаємні страхи. Комусь складно підійматися на найвищий поверх, а декому лячно заходити у воду. Але влітку кортить здолати усі перепони. Тому читай прості поради, які допоможуть навчитися плавати.

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