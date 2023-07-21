Черные пятна на листьях розы: эффективные средства от болезней на цветах

Черные пятна на розах — это очень распространенное грибковое заболевание, которое поражает цветы жарким летом. Причиной возникновения пятен является грибок Diplocarpon rosae.

Пятнышки можно увидеть как на листьях, так и на молодых побегах. Черные пятна на листьях розы: как побороть грибок самостоятельно — читай в материале.

Черная пятнистость на розах: почему возникает

Жара и повышенная влажность являются благоприятной средой для развития грибка. Именно поэтому ты можешь увидеть на листьях кустов черные или коричневые пятна, которые могут разрастаться, если с ними ничего не делать.

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Такие болезни не только сказываются на внешнем виде кустов, но и ослабляют их.

Лучший выход в этой ситуации — купить специальные опрыскивали в специализированных магазинах. Кроме этого, важно своевременно уничтожать зараженные сорняки, так как возбудитель пятнистости часто попадает на кусты именно с них.

Народные методы борьбы с черной пятнистостью на розах

Чеснок. Настойка из него эффективна, если ты застал(-а) начало развития болезни роз. Для приготовления измельчи 500 г чеснока и уложи в 5 л кастрюлю теплой воды. Через час перелей воду в другую посуду и добавь еще 1 л воды. Через несколько часов соедини два раствора и долей еще 4 л воды. Перед каждым опрыскиванием 1,5 стакана настоя раствори в одном ведре воды. Коровяк. Разбавь его с водой в пропорции 1:20. Оставь раствор настояться несколько дней и начинай опрыскивание. Повторяй процедуру каждую неделю до тех пор, пока проблема не исчезнет. Йод. Для приготовления средства разведи его в количестве 5 мл на 2 л воды и нанеси на поврежденное растение. Хвощ. Для того чтобы приготовить отвар, возьми 1 кг измельченного растения и залей 10 л холодной воды. Настаивай все это сутки, а потом вари на маленьком огне 30 мин. После этого жижу необходимо остудить и процедить. Перед процедурой разбавь с водой. Опрыскивай отваром куст и поливай почву под ним. Луковая шелуха. Просто возьми 1 л сухой шелухи и залей 2 л горячей воды. Доведи до кипения. Настаивай средство два дня, процеди и перед использованием разбавь 1:2 с водой. Одуванчики. Для приготовления настоя измельчи листья и корни растения (400 г). Залей 10 л теплой воды и настаивай. Процеженным настоем опрыскивай кусты роз.

Черные пятна на розах: правила профилактики

Для того чтобы обезопасить розы от таких болезней, следуй простым советам:

Сажай розы на тех участках, где есть хорошая проветриваемость и много солнца. Соблюдай дистанцию между кустами. Разбавляй цветы растениями, которые защищают от вредителей. К таким относятся бархатцы, лаванда, шалфей. Обрезай стебли роз каждую весну. Присыпай землю возле цветов золой. Перед тем как проводить обрезку, дезинфицируй все инструменты. Поливай кусты только утром, а прополку проводи после дождя. Перед укутыванием на зиму лучше опрыскать кусты медным купоросом.

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