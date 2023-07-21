Черные пятна на листьях розы: эффективные средства от болезней на цветах

Черные пятна на розах — это очень распространенное грибковое заболевание, которое поражает цветы жарким летом. Причиной возникновения пятен является грибок Diplocarpon rosae.
Пятнышки можно увидеть как на листьях, так и на молодых побегах. Черные пятна на листьях розы: как побороть грибок самостоятельно — читай в материале.
Жара и повышенная влажность являются благоприятной средой для развития грибка. Именно поэтому ты можешь увидеть на листьях кустов черные или коричневые пятна, которые могут разрастаться, если с ними ничего не делать.
Такие болезни не только сказываются на внешнем виде кустов, но и ослабляют их.
Такие болезни не только сказываются на внешнем виде кустов, но и ослабляют их.
Лучший выход в этой ситуации — купить специальные опрыскивали в специализированных магазинах. Кроме этого, важно своевременно уничтожать зараженные сорняки, так как возбудитель пятнистости часто попадает на кусты именно с них.
Для того чтобы обезопасить розы от таких болезней, следуй простым советам:
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