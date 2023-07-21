Чорні плями на листі троянди: ефективні засоби від хвороб на квітах

Чорні плями на трояндах — це дуже поширене грибкове захворювання, яке вражає квіти у спеку. Причиною появи плям є грибок Diplocarpon rosae.

Цятки можна побачити як на листі, так і на молодих пагонах. Чорні плями на листі троянди: як подолати грибок самостійно — читай у матеріалі.

Чорна плямистість на трояндах: чому виникає

Спека та підвищена вологість є сприятливим середовищем для розвитку грибка. Саме тому ти можеш побачити на листі кущів чорні чи коричневі плями, які можуть розростатися, якщо з ними нічого не робити.

Зараз також дивляться

Такі хвороби не тільки позначаються на зовнішньому вигляді кущів, а й послаблюють їх.

Найкращий вихід у цій ситуації — купити ефективні обприскувачі у спеціалізованих магазинах. Крім цього, важливо своєчасно знищувати заражені бур’яни, оскільки збудник плямистості часто потрапляє на кущі саме з них.

Народні методи боротьби з чорною плямистістю на трояндах

Часник. Настоянка з нього ефективна, якщо ти застав(-ла) початок розвитку хвороби троянд. Для приготування подрібни 500 г часнику і поклади в 5 л каструлю теплої води. Через годину перелий воду в інший посуд і додай ще 1 л води. Через кілька годин з’єднай два розчини й додай ще 4 л води. Перед кожним обприскуванням 1,5 склянки настою розчини в одному відрі води. Коров’як. Розбав його з водою в пропорції 1:20. Залиш розчин настоятися кілька днів і починай обприскування. Повторюй процедуру щотижня доти, доки проблема не зникне. Йод. Для приготування засобу розведи його у кількості 5 мл на 2 л води та нанеси на пошкоджену рослину. Хвощ. Для того щоб приготувати відвар, візьми 1 кг подрібненої рослини та залий 10 л холодної води. Настоюй все це на добу, а потім вари на маленькому вогні 30 хв. Після цього жижу необхідно остудити та процідити. Перед процедурою розбав водою. Обприскуй отриманим відваром кущ і поливай ґрунт під ним. Цибулева лушпайка. Просто візьми 1 л сухого лушпиння і залий 2 л гарячої води. Доведи до кипіння. Настоюй засіб два дні, проціди й перед використанням розбав 1:2 з водою. Кульбаби. Для приготування настою подрібни листя та коріння рослини (400 г). Залий 10 л теплої води та настоюй. Процідженим настоєм обприскуй кущі троянд.

Чорні плями на трояндах: правила профілактики

Для того щоб убезпечити троянди від таких хвороб, слідуй простим порадам:

Саджай троянди на тих ділянках, де є хороша провітрюваність та багато сонця. Дотримуйся дистанції між кущами. Розбавляй квіти рослинами, що захищають від шкідників. До таких відносяться: чорнобривці, лаванда, шавлія. Обрізай троянди кожну весну. Присипай землю біля квітів попелом. Перед тим як проводити обрізування, дезінфікуй усі інструменти. Поливай кущі лише вранці, а прополювання здійснюй після дощу. Перед укутуванням на зиму краще обприскуй кущі мідним купоросом.

Раніше ми розповідали, як і коли пересаджувати півонії.

А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!