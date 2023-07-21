Чорні плями на листі троянди: ефективні засоби від хвороб на квітах

Чорні плями на трояндах — це дуже поширене грибкове захворювання, яке вражає квіти у спеку. Причиною появи плям є грибок Diplocarpon rosae.
Цятки можна побачити як на листі, так і на молодих пагонах. Чорні плями на листі троянди: як подолати грибок самостійно — читай у матеріалі.
Спека та підвищена вологість є сприятливим середовищем для розвитку грибка. Саме тому ти можеш побачити на листі кущів чорні чи коричневі плями, які можуть розростатися, якщо з ними нічого не робити.
Такі хвороби не тільки позначаються на зовнішньому вигляді кущів, а й послаблюють їх.
Такі хвороби не тільки позначаються на зовнішньому вигляді кущів, а й послаблюють їх.
Найкращий вихід у цій ситуації — купити ефективні обприскувачі у спеціалізованих магазинах. Крім цього, важливо своєчасно знищувати заражені бур’яни, оскільки збудник плямистості часто потрапляє на кущі саме з них.
Для того щоб убезпечити троянди від таких хвороб, слідуй простим порадам:
Раніше ми розповідали, як і коли пересаджувати півонії.
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