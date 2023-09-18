Испорченный урожай? Почему на яблоках появляются черные пятна и как с этим бороться

Осенью мы собираем урожай яблок, едим их, готовим из них выпечку, сок, варенье и т.д. Но бывает так, что замечем черные пятна на яблоках. Это может свидетельствовать о заболевании дерева.

Мы расскажем, почему появляются черные пятна на яблоках и что с этим делать.

Черные пятна на яблоках: почему они появляются

Если ты заметил темные пятна на яблоках, это может быть признаком заболевания. Также проблема может быть в том, что растению не хватает железа. Ведь обычно черные пятна есть не только на плодах, но и распространяются на листья.

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Что делать, если на яблоках есть черные пятна

В первую очередь нужно определить причину происхождения пятен. Если это грибковая инфекция, например, парша или мучнистая роса, нужно использовать соответствующие средства.

Чтобы побороть паршу, нужно убрать зараженные листья и мертвую древесину в осеннее время. В ноябре рекомендуется обработать яблони 10% раствором аммиачной селитры или 7% раствором мочевины.

Весной, прежде чем почки начнут набухать, нужно обработать дерево 3% бордоской смесью.

Если дереву не хватает железа, это явление еще называют хлорозом, нужно использовать железный купорос. Он поможет дереву в борьбе с дефицитом железа. Надо внести раствор купороса после опадания листьев: 300 г на 10 л воды.

Чтобы деревья смогли перезимовать и не замерзнуть, нужно их подготовить к холодному времени. Ранее мы рассказывали, как подготовить сад к зиме.

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