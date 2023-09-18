Испорченный урожай? Почему на яблоках появляются черные пятна и как с этим бороться

Богдана Макалюк, редактор сайта 18 сентября 2023, 15:30
Чорні плями на яблуках: причини та як з ними боротися
Фото: Pixabay

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