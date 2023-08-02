Важные роботы, которые сохранят деревья: как подготовить сад к зиме

У садоводов много роботы круглый год. Весной надо готовить сад к урожаю, летом — собирать его, а также начинать подготовку к зиме.

Подготовка сада к зиме — очень важный процесс, ведь от этого зависит, будут ли давать плоды деревья в следующем году и в каком количестве.

Также надо позаботиться о том, чтобы растения не уничтожали вредители или болезни. Мы расскажем, что нужно сделать, чтобы подготовить сад к зиме.

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Подготовка сада к зиме

Уборка листьев

Уже в начале осени листья на деревьях начинает увядать и опадать. Его нужно убрать из сада с помощью граблей. Если деревья были здоровые, и листья не поразила болезнь, их можно отправить в компостную кучу или теплые грядки, или же использовать в качестве мульчи для зимующих цветов.

Но если листья были заражены, их надо собрать и сжечь за пределами сада. Иначе болезнь буде распространяться на другие растения.

Обрезка деревьев

Важным шагом подготовки сада к зиме является обрезка деревьев. Ее надо проводить острым секатором или садовой пилой. Во время обрезки следует удалить все сухие, поврежденные, больные ветки и те, что растут внутрь кроны ветки. Потом срезы обработать раствором медного купороса и замазать масляной краской.

Обработка против болезней и вредителей

Не менее важно позаботиться о том, чтобы вредители и болезни не уничтожали деревья. Поэтому надо обработать их специальными растворами. Приступать к этому процессу надо после того, как опали листья.

Чтобы убрать плесень, надо опрыскать растения 3%-раствором бордоской жидкости.

От возбудителей коккомикоза, парши, мучнистой поможет мочевина: 0,5 кг мочевины на 10 л воды. Почву вокруг дерева надо опрыскать более концентрированным раствором.

Кроме этого, позаботься, чтобы на деревья не нападали грызуны. Если ты знаешь, что в твоей местности могут водиться зайцы или мыши, надо обернуть стволы деревьев на высоту 50-100 см капроновыми колготками, рубероидом или разрезанными пластиковыми бутылками.

Полив

Даже если жаркое лето прошло, не надо забывать поливать деревья. Они не должны быть сухими. Если дождей не достаточно, надо обильно поливать деревья осенью.

Для этого надо использовать 50 л воды и поливать поэтапно: 12-15 л в час. Земля должна стать влажной на метр в глубину. Но температура воздуха должна быть выше 5°С выше.

От обрезки деревьев зависит здоровье растения и урожай. Ранее мы рассказывали, как подрезать черешню летом.

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