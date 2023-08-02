Важливі роботи, які збережуть дерева: як підготувати сад до зими

У садівників багато роботи цілий рік. Весною треба готувати сад до врожаю, влітку — збирати його, а також розпочинати підготовку до зими.

Підготовка саду до зими — дуже важливий процес, адже від цього залежить, чи даватимуть плоди дерева наступного року і в якій кількості.

Також треба подбати про те, щоб рослини не знищували шкідники чи хвороби. Ми розповімо, що потрібно зробити, щоб підготувати сад до зими.

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Підготовка саду до зими

Прибирання листя

Вже на початку осені листя на деревах починає в’янути та опадати. Його потрібно прибрати із саду за допомогою граблів. Якщо дерева були здорові, й листя не вразила хвороба, їх можна відправити в компостну яму або теплі грядки, або використовувати як мульчу для квітів, що зимують.

Але якщо листя було заражене, його треба зібрати й спалити за межами саду. Інакше хвороба поширюватиметься на інші рослини.

Обрізання дерев

Важливим кроком підготовки саду до зими є обрізання дерев. Його треба проводити гострим секатором чи садовою пилкою. Під час обрізання треба видалити всі сухі, пошкоджені, хворі гілки та ті, що ростуть всередину крони. Потім зрізи обробити розчином мідного купоросу та замазати олійною фарбою.

Обробка проти хвороб та шкідників

Не менш важливо подбати про те, щоб шкідники та хвороби не знищували дерева. Тому треба обробити їх спеціальними розчинами. Приступати до цього процесу треба після того, як опало листя.

Щоб прибрати плісняву, треба обприскати рослини 3%-ним розчином бордоської рідини.

Від збудників кокомікозу, парші, борошнистої роси допоможе сечовина: 0,5 кг сечовини на 10 л води. Ґрунт навколо дерева треба обприскати більш концентрованим розчином.

Крім цього, подбай, щоб на дерева не нападали гризуни. Якщо ти знаєш, що у твоїй місцевості можуть бути зайці або миші, треба обернути стовбури дерев на висоту 50-100 см капроновими колготками, руберойдом або розрізаними пластиковими пляшками.

Полив

Навіть якщо спекотне літо минуло, не треба забувати поливати дерева. Вони не повинні бути сухими. Якщо дощів мало, треба рясно поливати дерева восени.

Для цього треба використовувати 50 л води та поливати поетапно: 12-15 л на годину. Земля має стати вологою на метр у глибину. Але температура повітря повинна бути вищою за 5°C.

Від обрізання дерев залежить здоров’я рослини та врожай. Раніше ми розповідали, як підрізати черешню влітку.

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