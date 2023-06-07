Які дерева заборонили садити в Україні у 2023 році та навіщо: повний перелік

Нещодавно Міністерство захисту навколишнього середовища та природних ресурсів України визначило перелік рослин та дерев, які з 2023 року не можна садити в Україні.
Це написано в наказі Міністерства №695/39751. Які дерева заборонили садити в Україні 2023 — читай у матеріалі.
Під забороною — 13 видів. А саме:
Важливо, якщо ви вже висадили дерева з цього списку, їх вирубувати не будуть. Влада це робить для того, щоб відновити стійкість лісів до кліматичних змін. Адже мільйони гектарів лісів в Україні постраждали через війну. Тому їм потрібне відновлення.
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