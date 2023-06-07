Які дерева заборонили садити в Україні у 2023 році та навіщо: повний перелік

Нещодавно Міністерство захисту навколишнього середовища та природних ресурсів України визначило перелік рослин та дерев, які з 2023 року не можна садити в Україні.

Це написано в наказі Міністерства №695/39751. Які дерева заборонили садити в Україні 2023 — читай у матеріалі.

Які дерева заборонили садити в Україні: список

Під забороною — 13 видів. А саме:

айлант найвищий;

аралія маньчжурська;

в’яз низький;

гледичія колюча;

горіх чорний;

дуб червоний;

каркас західний;

клен ясенелистий;

маслинка вузьколиста;

павловнія (види та гібриди);

робінія звичайна;

черемха пізня;

ясен пенсільванський.

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Заборона на висаджування дерев: навіщо це зробили

Важливо, якщо ви вже висадили дерева з цього списку, їх вирубувати не будуть. Влада це робить для того, щоб відновити стійкість лісів до кліматичних змін. Адже мільйони гектарів лісів в Україні постраждали через війну. Тому їм потрібне відновлення.

Альтернативи забороненим до висаджування в Україні дерев

Дуби (всі, окрім червоних). Ці дерева — стійкі та довговічні. Вони можуть підтримувати екологічну рівновагу. Клени. Окрім своєї краси, вони добре пристосовані до кліматичних умов України. А ще ці дерева відіграють важливу роль в очищенні повітря від забруднень. Ясен. Ці дерева швидко ростуть, дуже стійкі до всіляких хвороб. Також рослини сприяють очищенню повітря та покращують якість ґрунту. Берези. Популярні дерева, які також цінуються за екологічність. Адже саме вони покращують якість ґрунту, а їхнє листя та кору використовують у медицині та промисловості. Сосни. Дуже стійкі до різних кліматичних умов. Також добре очищають повітря.

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