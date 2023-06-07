Какие деревья запретили сажать в Украине в 2023 году и зачем: полный список

Недавно Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины определило перечень растений и деревьев, которые с 2023 года нельзя сажать в Украине.
Это написано в указе министерства №695/39751. Какие деревья запретили сажать в Украине в 2023 году — читай в материале.
Под запретом — 13 видов. А именно:
Важно, что если вы уже высадили деревья из этого списка, их вырубать не будут. Власть это делает для того, чтобы восстановить устойчивость лесов к климатическим изменениям. Ведь миллионы гектаров лесов в Украине пострадали из-за войны. Поэтому им нужно восстановление.
Ранее мы рассказывали, чем удобрять пионы, чтобы хорошо росли.
А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!