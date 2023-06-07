Какие деревья запретили сажать в Украине в 2023 году и зачем: полный список

Недавно Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины определило перечень растений и деревьев, которые с 2023 года нельзя сажать в Украине.

Это написано в указе министерства №695/39751. Какие деревья запретили сажать в Украине в 2023 году — читай в материале.

Какие деревья запретили сажать в Украине: список

Под запретом — 13 видов. А именно:

айлант высокий;

аралия маньчжурская;

вяз низкий;

гледичия колючая;

орех черный;

дуб красный;

каркас западный;

клен ясенелистый;

маслинка узколистная;

павловния (виды и гибриды);

робиния обычная;

черемуха поздняя;

ясень пенсильванский.

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Запрет на высаживания деревьев: зачем это сделали

Важно, что если вы уже высадили деревья из этого списка, их вырубать не будут. Власть это делает для того, чтобы восстановить устойчивость лесов к климатическим изменениям. Ведь миллионы гектаров лесов в Украине пострадали из-за войны. Поэтому им нужно восстановление.

Альтернативы запрещенным к высаживанию в Украине деревьям

Дубы (все, кроме красных). Эти деревья — устойчивые и долговечные. Они могут поддерживать экологическое равновесие. Клены. Кроме своей красоты, они хорошо приспособлены к климатическим условиям Украины. А еще эти деревья играют важную роль в очищении воздуха от загрязнений. Ясени. Эти быстрорастущие деревья очень устойчивы к всевозможным болезням. Также растения способствуют очистке воздуха и улучшают качество почвы. Березы. Популярные деревья, которые тоже ценятся за экологичность. Ведь именно они улучшают качество почвы, а их листья и кору используют в медицине и промышленности. Сосны. Очень устойчивые к различным климатическим условиям. Также хорошо очищают воздух.

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