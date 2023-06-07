Какие деревья запретили сажать в Украине в 2023 году и зачем: полный список

Анна Голишевская, редактор сайта 07 июня 2023, 13:30
Какие деревья запретили сажать в Украине в 2023 году и зачем: полный список
Фото: Unsplash

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