Зіпсований врожай? Чому на яблуках з’являються чорні плями та як з цим боротися

Восени ми збираємо врожай яблук, їмо їх, готуємо з них випічку, сік, варення тощо. Але буває так, що помічаємо чорні плями на яблуках. Це може свідчити про захворювання дерева.

Ми розповімо, чому з’являються чорні плями на яблуках та що з цим робити.

Чорні плями на яблуках: чому вони з’являються

Якщо ти помітив(-ла) темні плями на яблуках, це може бути ознакою захворювання. Також проблема може бути у тому, що рослині не вистачає заліза. Адже зазвичай чорні плями є не лише на плодах, а й ширяться на листя.

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Що робити, якщо на яблуках є чорні плями

Насамперед треба визначити причину походження плям. Якщо це грибкова інфекція, як-от, парша чи борошниста роса, треба використати відповідні засоби.

Щоб побороти паршу, треба прибрати заражене листя та мертву деревину в осінню пору. У листопаді рекомендується обробити яблуні 10% розчином аміачної селітри або 7% розчином сечовини.

Навесні, до того як бруньки почнуть набухати, треба обробити дерево 3% бордоською сумішшю.

Якщо дереву не вистачає заліза, це явище ще називають хлороз, треба використати залізний купорос. Він допоможе дереву у боротьбі з дефіцитом заліза. Треба внести розчин купоросу після опадання листя: 300 г на 10 л води.

Щоб дерева змогли перезимувати й не замерзнути, треба їх підготувати до холодної пори. Раніше ми розповідали, як підготувати сад до зими.

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