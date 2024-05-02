Чистый четверг 2024: когда празднуют, обычаи и обряды в этот день

Вероника Кононенко, редактор сайта 02 мая 2024, 07:45
чистий четвер 2022
Фото: Unsplash

Больше новостей
Доступный отдых в Европе: самые интересные направления 2024
Доступный отдых на море — возможно? Актуальные и интересные европейские направления 2024
В Украине создадут женское подразделение управления БпЛА - как присоединиться
В Украине создадут женское подразделение управления БпЛА: как подать заявку и какие требования
эстония
Украшения скифских времен и монеты: Эстония вернула Украине 274 незаконно вывезенных предмета культурного наследия
Женщины живут дольше мужчин
Женщины живут дольше мужчин даже при худшем состоянии здоровья — результаты исследования
Смотреть больше

Материалы по теме

Украинские предпринимательницы могут получить грант до $15 тысяч
Поддержка женщин в бизнесе! Как предпринимательницы могут получить грант до $15 тысяч — условия и требования
погода на Пасху
Погода на Пасху 2024: украинцам ждать дождей или солнца и божьего благословения
Як приготувати глазур на паску: простий рецепт
Различные варианты, но одинаково просто. Как приготовить глазурь для кулича
Паска на сухих дріжджах: рецепт приготування на Великдень 2023
Пасхальный кулич на сухих дрожжах: простой и вкусны рецепт

Видео
0:07:53
Россияне делают подкопы вплотную к позициям ВСУ

Делают подкопы вплотную к нашим позициям! Россияне меняют тактику боя — НГУ
Карта боевых действий в Украине
Карта боевых действий 2 мая 2024 года: где идут бои сегодня в режиме онлайн
0:06:03
ограниченно пригодный
Ограниченно пригодных больше не будет? Как теперь будут определять, может ли человек нести службу в армии
0:04:23
Россияне сдают свои позиции: как работают Сечеславские десантники
Закончился очередной полк россиян. Десантники показали отработку по вражеской технике
0:09:33
Как научиться на оператора БПЛА: что нужно знать
Управлять дронами сможет каждый: что нужно знать о навыках и обучении в центрах подготовки
Карта боевых действий в Украине
Карта боевых действий 1 мая 2024 года: где идут бои сегодня в режиме онлайн
0:02:27
Благодатное
Под завалами осталась вся жизнь… Как живет ранее зажиточное фермерское село Благодатное
0:04:58
Военные теряют надежду на возвращение: будет ли демобилизация
Военные хронически истощены. Как вопрос демобилизации рассматривают командиры и родственники защитников
0:14:36
ВСУ недополучили питание: какие поставщики подвели войско
ВСУ недополучили питание: какие поставщики намеренно оставили войско без продуктов
Карта боевых действий в Украине
Карта боевых действий 30 апреля 2024 года: где идут бои сегодня в режиме онлайн
Больше видео
Віденське тісто на паску: рецепт приготування до Великодня 2023
Читать дальше
Не знаешь, какой рецепт выбрать? Попробуй пасхальный кулич на венском тесте
Когда пересаживать тюльпаны
Читать дальше
Когда пересаживать тюльпаны: лучшее время для смены места и высадки в грунт

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь