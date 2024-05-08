Что будет, если залить бензин вместо дизеля и наоборот: последствия для двигателя и план действий

Бензин и дизель в настоящее время остаются самыми популярными и основными видами топлива для автомобилей. Они не могут заменить друг друга. Читай, что делать, если залил бензин вместо дизеля — способы решения проблемы с минимальными убытками для двигателя — в материале.

Дизель-бензин: разница в топливе

Бензин и дизельное горючее получают из нефти.

Различается температура воспламенения: дизель начинает гореть при 380°C, бензин — при 500°C.

Бензин попадает в двигатель, уже предварительно смешанный с воздухом. Возгорание смеси происходит от электрической искры, которую генерируют свечи зажигания. Дизельное горючее попадает в цилиндры отдельно от воздуха. Горячий воздух подается под давлением, и воспламенение дизеля происходит под действием сжатия.

Что будет, если залить бензин вместо дизеля

Бензин зажигается гораздо раньше, чем дизельное топливо. Такое раннее воспламенение и летучесть могут привести к катастрофическим повреждениям дизельного двигателя и его компонентам.

Сейчас также смотрят

Если залить бензин в дизельный двигатель, он будет работать нормально некоторое время. Позже такая эксплуатация приведет к серьезным последствиям. Это связано с тем, что дизельное топливо достаточно густое, и в его составе есть масла. Бензин более текучий и не обладает смазывающими свойствами, поэтому детали дизельного двигателя будут изнашиваться значительно быстрее.

Температура возгорания бензина выше, поэтому камеры сгорания будут нагреваться сильнее, из-за чего мощность двигателя снизится. Двигатель будет постоянно работать на износ. В таком случае придется заменить клапаны, поршни, прокладки. В худшем — в перспективе капитальный ремонт двигателя или совсем его замена.

План действий.

Не заводи мотор, если в баке не тот вид топлива. Достаточно будет слить бензин и просушить бак. Тебе не придется промывать топливные магистрали и двигатель. Если машина уже проехала несколько километров, как можно скорее заглуши мотор и отбуксируй авто на СТО.

Что делать, если залил дизель вместо бензина

В случае попадания дизельного горючего в бензиновый двигатель, ты сразу заметишь проблему. Дизель плотнее бензина, поэтому смесь расслоится. Тяжелее дизельное горючее будет оседать вниз. Поскольку дизель гуще и плотнее бензина, топливный насос будет с трудом перемещать дизельно-бензиновую смесь по системе. Густое дизельное топливо будет тяжело проходить сквозь топливный фильтр, он быстро засорится.

Даже небольшое количество дизеля приведет к проблемам в работе двигателя. Топливная смесь не так восприимчива к искре из-за высокой плотности. Бензин в топливной системе будет разбавлять дизель, и автомобиль сможет продолжить движение, пока бензин полностью не исчезнет. Как только его остатки сгорят, топливные магистрали будут забиты дизельным горючим. Двигатель начнет глохнуть.

Дизельное горючее быстро засорит форсунки. Это может привести к заклиниванию. Если вы попытаетесь запустить двигатель и продолжить движение, дизель может еще сильнее повредить двигатель. В итоге придется производить промывку и менять масло.

План действий.

Прежде всего, не запускай мотор и опорожни бак. Если автомобиль был в движении, то необходимо отбуксировать его на СТО и удалить все дизельное топливо. Если это не решит проблему полностью, возможно, придется дополнительно разобрать компоненты двигателя. Может потребоваться замена масла.

Надеемся, мы дали тебе ответ, что делать, если возникает такая вот путаница по неосторожности.

А если тебе нужны советы по эксплуатации машины, а конкретнее, как снять аккумулятор, читай наш материал об этом.

А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.

Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.