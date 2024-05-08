Що буде, якщо залити бензин замість дизеля і навпаки: наслідки для двигуна та план дій

Бензин і дизель у наш час залишаються найпопулярнішими й основними видами палива для автомобілів. Вони не можуть замінити один одного. Читай, що робити, якщо залив бензин замість дизеля — способи розв’язання проблеми з мінімальними збитками для двигуна — в матеріалі.

Дизель-бензин: різниця в паливі

Бензин і дизельне пальне отримують із нафти.

Відрізняється температура займання: дизель починає горіти за 380°C, бензин — за 500°C. Бензин потрапляє у двигун, вже попередньо змішаний із повітрям. Займання суміші відбувається від електричної іскри, яку генерують свічки запалювання. Дизельне пальне потрапляє в циліндри окремо від повітря. Гаряче повітря подається під тиском, і займання дизеля відбувається під дією стиснення.

Що буде, якщо залити бензин замість дизеля

Бензин запалюється набагато раніше, ніж дизельне пальне. Таке раннє займання і летючість можуть призвести до катастрофічних пошкоджень дизельного двигуна і його компонентів.

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Якщо залити бензин у дизельний двигун, він працюватиме нормально деякий час. Пізніше така експлуатація призведе до серйозних наслідків. Це пов’язано з тим, що дизельне пальне доволі густе, і в його складі є масла. Бензин більш текучий і не має змащувальних властивостей, тому деталі дизельного двигуна зношуватимуться значно швидше.

Температура займання бензину вища, тому камери згоряння нагріватимуться сильніше, через що потужність двигуна зменшиться. Двигун постійно працюватиме на зношення. В такому випадку доведеться замінити клапани, поршні, прокладки. У гіршому — в перспективі капітальний ремонт двигуна або зовсім його заміна.

План дій.

Не заводь мотор, якщо в баку не той вид палива. Достатньо буде злити бензин і просушити бак. Тобі не доведеться промивати паливні магістралі та двигун. Якщо машина вже проїхала кілька кілометрів, якомога швидше заглуши мотор і відбуксируй авто на СТО.

Що робити, якщо залив дизель замість бензину

У разі потрапляння дизельного пального в бензиновий двигун, ти відразу помітиш проблему. Дизель щільніший за бензин, тому суміш розшарується. Важче дизельне пальне буде осідати вниз. Оскільки дизель густіший і щільніший за бензин, паливна помпа буде насилу переміщати дизельно-бензинову суміш по системі. Густе дизельне пальне буде важко проходити крізь паливний фільтр, він швидко засмітиться.

Навіть невелика кількість дизеля призведе до проблем у роботі двигуна. Паливна суміш не так сприйнятлива до іскри через високу щільність. Бензин у паливній системі буде розбавляти дизель, і автомобіль зможе продовжити рух, поки бензин повністю не зникне. Щойно його залишки згорять, паливні магістралі будуть забиті дизельним пальним. Двигун почне глухнути.

Дизельне пальне швидко засмітить форсунки. Це може призвести до заклинювання. Якщо ти спробуєш запустити двигун і продовжити рух, дизель може ще сильніше пошкодити двигун. У підсумку доведеться робити промивку і міняти масло.

План дій.

Перш за все, не запускай мотор і спорожни бак. Якщо автомобіль був у русі, необхідно відбуксирувати його на СТО і видалити все дизельне пальне. Якщо це не розв’яже проблему повністю, можливо, доведеться додатково розібрати компоненти двигуна. Може знадобитися заміна масла.

Сподіваємося, ми дали тобі відповідь, що робити, якщо виникає така от плутанина з необережності.

А якщо тобі потрібні поради з експлуатації машини, а конкретніше, як зняти акумулятор, читай наш матеріал про це.

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