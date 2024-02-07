Як зняти акумулятор з машини: поради з експлуатації

Акумулятор, як і будь-який інший пристрій в автомобілі, має властивість зношуватись. Залежно від використання батарею слід час від часу змінювати.

Найчастіше ми отримуємо сигнал про її заміну, коли на вулиці знижується температура, а разом з цим зменшується й електрична місткість акумулятора. Як правильно зняти та встановити автомобільний акумулятор — читай у матеріалі.

Коли потрібно знімати акумулятор з машини

Устаткування потребує заміни, оскільки вже вичерпало свій ресурс.

Потрібна термінова підзарядка.

Акумулятор знімається для здачі в магазин.

Водій хоче встановити акумулятор на інший транспортний засіб.

Потрібно почистити клеми, прибрати бруд, накип та відкладення, які негативно впливають на контакт.

Де розташований акумулятор

Знайти акумулятор в авто у більшості випадків не становить труднощів. Найчастіше його ставлять під капотом, біля однієї з ламп. Тому доступ до акумулятора дуже простий, особливо в старих моделях автомобілів. Однак у новіших моделях акумулятор може бути прихований, розташований біля перегородки двигуна або навіть поза моторним відсіком.

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Далі поговоримо про те, як правильно зняти та встановити автомобільний акумулятор.

Як правильно зняти акумулятор з машини

Дотримуйся правил безпеки — автомобіль слід паркувати якомога далі від джерел вогню, а всю “операцію” проводити в захисних рукавичках і окулярах, оскільки сірчана кислота, що міститься в електроліті, утворює легкозаймисті пари. Затягни ручне гальмо в автомобілі та вийми ключі із замка запалювання. Також вимкни всі електроприлади в автомобілі. Від’єднай негативний (-) полюс. Для цього послаб цей затискач за допомогою ключа на 10 і посунь кабель донизу. Якщо кабелі не позначені, то варто це зробити, щоб не переплутати їх, вставляючи акумулятор в автомобіль. Від’єднай позитивний (+) полюс так само, як негативний. Зніми або видали всі кріплення акумулятора, такі як гвинти й вушка. Акумулятор найчастіше жорстко кріпиться до лотка, але також може бути зафіксований кріпильним ременем. Обережно витягни акумулятор, але пам’ятай, що він може важити до 25 кг. Очисть усі клеми — якщо потьмяніли, скористайся дротяною щіткою. Якщо металевий лоток, де розташована батарея іржавий — ретельно очисть його від корозії.

Як правильно встановити автомобільний акумулятор

Підключення автомобільного акумулятора відбувається аналогічно — спочатку підключається плюсовий кабель, а потім негативний. Таким чином ти уникнеш іскор і випадкових коротких замикань. Тому це робиться у зворотному порядку. Перш ніж встановлювати затискачі, переконайся, що вони чисті — потьмяніння або корозія послабить з’єднання та може ускладнити запуск двигуна. Якщо ти підключаєш новий акумулятор, переконайся, що він підходить за розмірами. Автомобільні акумулятори доступні в різних розмірах, і не кожну модель можна встановити на заводський лоток.

Ще раз запам’ятай: знімаємо мінус, одягаємо плюс. Позитивний електрод часто роблять червоним, тоді як негативний — пофарбований у синій колір.

Сподіваємось, наш матеріал поповнив твої знання з експлуатації автомобіля, і така процедура як зняття чи встановлення акумулятора не буде для тебе складною.

До слова, раніше ми розповідали, як доглядати за авто і як часто треба їздити на СТО.

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