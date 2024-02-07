Как снять аккумулятор с машины: советы по эксплуатации

Аккумулятор, как и любое другое устройство в автомобиле, обладает свойством изнашиваться. В зависимости от использования, батарею следует время от времени менять.

Чаще всего мы получаем сигнал о ее замене, когда на улице снижается температура, а вместе с этим уменьшается и электрическая емкость аккумулятора. Как правильно снять и установить автомобильный аккумулятор — читай в материале.

Когда нужно снимать аккумулятор с машины

Оборудование нуждается в замене, поскольку уже исчерпало свой ресурс.

Требуется срочная подзарядка.

Аккумулятор снимается для сдачи в магазин.

Водитель хочет установить аккумулятор на другое транспортное средство.

Нужно очистить клеммы, убрать грязь, накипь и отложения, которые оказывают негативное влияние на контакт.

Где расположен аккумулятор

Найти аккумулятор в авто в большинстве случаев не составляет труда. Чаще его ставят под капотом, около одной из ламп. Поэтому доступ к аккумулятору очень прост, особенно в подержанных моделях автомобилей. Однако в новых моделях аккумулятор может быть скрыт, расположен возле перегородки двигателя или даже вне моторного отсека.

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Далее поговорим о том, как правильно снять автомобильный аккумулятор.

Как правильно снять аккумулятор с машины

Соблюдай правила безопасности — автомобиль следует парковать как можно дальше от источников огня, а всю “операцию” проводить в защитных перчатках и очках, поскольку серная кислота, содержащаяся в электролите, образует легковоспламеняющиеся пары. Затяни ручной тормоз в автомобиле и вынь ключи из замка зажигания. Также выключи все электроприборы в автомобиле. Отсоединяй отрицательный (-) полюс. Для этого ослабь этот зажим с помощью ключа на 10 и сдвинь кабель вниз. Если кабели не отмечены, то стоит это сделать, чтобы не перепутать их, вставляя аккумулятор в автомобиль. Отсоедини положительный (+) полюс так же, как отрицательный. Сними или удали все крепления аккумулятора, такие как винты и ушки. Аккумулятор часто жестко крепится к лотку, но также может быть зафиксирован крепежным ремнем. Осторожно вытащи аккумулятор, но помни, что он может весить до 25 кг. Очисти все клеммы — если потускнели, воспользуйся проволочной щеткой. Если металлический лоток, где расположена батарея ржавый, — тщательно очисти его от коррозии.

Как правильно установить автомобильный аккумулятор

Подключение автомобильного аккумулятора происходит аналогично — сначала подключается плюсовый кабель, а затем отрицательный. Таким образом ты избежишь искр и случайных коротких замыканий. Потому это делается в обратном порядке. Прежде чем устанавливать зажимы, убедись, что они чистые — потускнение или коррозия ослабит соединение и может усложнить запуск двигателя. Если ты подключаешь новый аккумулятор, убедись, что он подходит по размерам. Автомобильные аккумуляторы доступны в разных размерах, и не каждую модель можно установить на заводской лоток.

Еще раз запомни: снимаем минус, одеваем плюс. Положительный электрод часто делают красным, в то время как отрицательный — окрашенный в синий цвет.

Надеемся, наш материал пополнил твои знания по эксплуатации автомобиля, и такая процедура, как снятие или установка аккумулятора, не будет для тебя сложной.

К слову, раньше мы рассказывали, как ухаживать за автомобилем и как часто нужно ездить на СТО.

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